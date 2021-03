Steisy, quien se hiciera conocida gracias al programa Mujeres y hombres y viceversa, está atravesando una etapa de cambios. Hace poco hablaba en su canal de Mtmad sobre su pérdida de peso.

No es solo eso lo que está cambiando a mejor en su vida y es que la polémica colaboradora de Mediaset se ha mudado recientemente con su pareja, Pablo, a un piso en plena Gran Vía de Madrid.

La pareja ha hecho un house tour en su canal de Mtmad para enseñar la casa a todos sus seguidores. La casa es bastante grande, cuenta con techos altos (lo que complica que se caliente en invierno, según afirma Pablo) y con paredes blancas y espacios diáfanos que le dan un aire moderno.

Así es la impresionante casa nueva de @patricia_steisy y Pablo en la Gran Vía de Madrid 👀 #HouseTour https://t.co/DT7moDKytD — mtmad (@mtmad) March 23, 2021

El piso consta de dos habitaciones, una que usarán para invitados, cocina, salón y tres baños. Esto último elimina una fuente de peleas entre la pareja por ver quién va antes al baño y quién se resigna a ir después y oler lo que nadie debería oler, según aclara Pablo.

Steisy comenta que la casa aún no está terminada y les falta decorar más, pero uno de los hits es la gran tele que tienen en el salón, con más de 80 pulgadas y que según la propia Steisy les ha costado "dos millones de pesetas".

En plena Gran Vía de Madrid, con techos altísimos y hasta una bañera en mitad de la habitación: así es el nuevo casoplón de Steisy y Pablo 😮 pic.twitter.com/6zyzzvW3Kk — mtmad (@mtmad) March 23, 2021

No obstante las sorpresas no acaban aquí. En una de las esquinas de su habitación, que aún no está decorada como tal porque han decidido invertir primero en las áreas de la casa que más usan, tienen una enorme bañera.

Pablo no se muestra muy convencido con tener una bañera a los pies de la cama, pero Steisy es clara "de momento así se va a quedar" y añade que "no todo lo va a decidir él".

La casa puede hacer las delicias de cualquiera y se ve bastante cómoda y amplia para que vivan dos personas, eso sí, Pablo bromea al despedir a los cámaras de Mtmad pidiéndoles que se vayan ya porque tienen "mucho que trabajar para pagar esto".