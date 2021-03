La nueva rectora de la UA reclama más financiación y destaca la "rentabilidad social" de las universidades

Así lo ha manifestado Navarro en el acto de su toma de posesión como nueva máxima responsable de la UA, que se ha celebrado en el paraninfo de la Universidad. El acto se ha celebrado de manera semipresencial y a él han acudido el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, la consellera de Innovación y Universidades, Carolina Pascual, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, así como los alcaldes de Alicante y Sant Vicent del Raspeig, Luis Barcala y Jesús Villar, entre otras personalidades.

En su intervención, la nueva rectora ha defendido que la universidad "no es una empresa" y ha resaltado la labor de la institución para la superación de la pandemia del coronavirus: "Sin ciencia no hay futuro, y la pandemia nos lo ha demostrado". "No somos una empresa, pero creamos y generamos talento para las mismas y nos ofrecemos como el gran laboratorio de I+D+I del tejido productivo y social", ha matizado

"Los estudiantes no son los clientes de una empresa, son los beneficiarios de un servicio público, y eso marca una especial diferencia: la Universidad no debe regirse por el principio del beneficio empresarial, sino por el de la rentabilidad social", ha sostenido.

"DUELE" LA NO VACUNACIÓN DE PERSONAL UNIVERSITARIO

Asimismo, Navarro ha expresado que "sorprende" y "duele" que no se haya incluido a los profesores universitarios entre el personal docente en las políticas de vacunación del Ministerio. También ha reivindicado el papel "fundamental" de los docentes y ha pedido "incorporar la seguridad y la salud laboral como principio básico de gestión".

"No nos cansaremos de repetir que la experiencia universitaria es mucho más que recibir contenidos, es una experiencia vital y humanística que incluye la oferta cultural y deportiva, y la formación en valores democráticos, solidarios e igualitarios", ha dicho.

En la misma línea, ha destacado las bases de su proyecto como nueva máxima responsable de la institución académica que incluye cuatro retos que la crisis sanitaria y social derivada de la pandemia del coronavirus ha "acelerado": "Ninguno de estos retos se puede entender sin formación e investigación, como son la "salud, "transformación digital de la universidad y de las empresas de nuestro entorno, transición ecológica y, por último, la revolución feminista y de la igualdad".

Sobre el aspecto de "salud", Navarro ha afirmado que la UA "sigue apostando por la formación de nuevos profesionales sanitarios, incluidos médicos, a los que no renunciamos a formar", en relación a la reclamación de la que la institución incorpore el Grade de Medicina a su oferta académica.

Navarro, ha reclamado a la Generalitat una "mayor financiación" para las universidades. "Es importante que la financiación de las universidades contemplen los resultados de la investigación y la calidad docente. Que se aumente la financiación en la etapa postdoctoral y se contemple una carrera investigadora indefinida en el tiempo", ha aseverado.

En el apartado personal, la rectora ha reconocido que se siente "francamente emocionada" de encabezar el actual proyecto para la Universidad de Alicante. "Quiero una Universidad que no renuncie a la calidad docente ni a la excelencia investigadora, ayude a la empleabilidad de nuestros egresados y egresadas, y que atienda a las necesidades de nuestros profesores, investigadores y Personal de Administración y Servicios", ha explicado.

También ha destacado que busca una institución "moderna, tecnológica y de vanguardia, que sea el motor de nuestro entorno territorial y que lo cohesione". "Quiero una Universidad bien financiada, que atienda las necesidades que todos consideremos esenciales y que lo haga de una forma eficaz y eficiente", ha señalado Navarro.

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha cerrado el acto con una intervención en la que ha destacado el nombramiento de la nueva rectora de la UA -la primera mujer que accede al cargo en esta entidad educativa- como un "símbolo de un tiempo nuevo", necesario para "construir un futuro libre, igualitario y plural".

Al mismo tiempo, ha sostenido que el futuro "tiene nombre de mujer" y ha destacado la labor de la institución alicantina para la superación de la pandemia, así como el "compromiso" de la comunidad universitaria: "Ha sido un valioso aliado porque ha aportado la investigación necesaria para descubrir materiales útiles e inmediatos contra la pandemia".

Asimismo, Puig ha destacado también que la UA ha hecho "lo imposible" para garantizar "una educación segura y de calidad pese a las circunstancias adversas": "En algún momento se pensó que serían años perdidos para los alumnos, pero no ha sido así gracias al compromiso de los universitarios", ha recalcado Puig.

También ha agradecido a los estudiantes el haber "contribuido" a una posición "ética compartida", porque "no podíamos ser una tierra con los bares abiertos y las aulas cerradas, porque si hay una injusticia especialmente dolorosa es negarle la educación a quien más la necesita". Al respecto, ha resaltado esa "alianza" entre Generalitat y universidades para garantizar una educación "igualitaria".

Sobre la petición que ha hecho Navarro sobre una universidad "bien financiada", Puig ha contestado que es "consciente" de la "falta de financiación" y de la "preocupación" de los estudiantes por el futuro. "Los estudiantes son la diana, el centro de nuestra actuación de la Generalitat y de la Universidad, porque sin jóvenes formados y capaces, la Generalitat no tendrá el futuro que se merece", ha matizado.

"INCLINA LA BALANZA DE LA IGUALDAD"

Por último, el jefe del Consell ha destacado que Amparo Navarro se convierte en la primera rectora de la Universidad de Alicante, lo que supone que su elección "inclina la balanza de la igualdad", ya que por "primera vez" en la historia el número de rectoras supera al de rectores en las universidades públicas de la Comunitat Valenciana.

El 'president' también ha felicitado a la rectora "por el orgullo colectivo que supone haber roto otro techo de cristal", y ha señalado que frente a los fanatismos que acechan en estos tiempos, la universidad es "un bastión de nuestros valores medulares: la ilustración, la razón y la justicia social".

"La designación de Navarro es, además, el resultado de la larga lucha de las mujeres por ocupar el espacio que merecen en todos los ámbitos", y un paso más por combatir el olvido y la discriminación vertical", ha culminado Puig, quien ha añadido que "aún queda mucho por hacer".