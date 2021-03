Concha Velasco prepara un libro para contar su vida: "Quiero desmontar a Conchita"

"Quiero desmontar a Conchita", ha manifestado en la presentación de 'La habitación de María' en el Teatro Olympia, recordando que a veces no se ha sentido feliz porque no ha tenido "tiempo de vivir". "Pero a lo mejor sí lo he sido y no me he enterado", ha constatado.

Con este libro pretende relatar todas sus vivencias, desde su infancia en Marruecos a cuando empezó a estudiar en el conservatorio, una vida "muy divertida y muy dramática en ocasiones". "No me gustaría ser Conchita Velasco en la otra vida", ha aseverado, sino mostrar todas las facetas de su persona.

La actriz ha confesado que no se siente representada ni en santa Teresa ni en ninguno de los personajes que ha encarnado sobre las tablas y en la gran pantalla, con hasta 130 películas, por lo que quiere dar a conocer su historia: "Quiero contar la verdad de mi vida, no la de otros".

Y ha querido dejar claro que no va a "hablar mal de nadie". "Solo de mí, de Conchita, siempre trabajando", ha avanzado, porque no le gusta "la gente que escribe libros hablando mal de otros" y no lo ve necesario cuando ha tenido una vida tan interesante: "No necesito hablar mal de nadie, solo contar lo mío".

Junto a esta biografía, que cree que podría subir al escenario, tiene recopilada una serie de "fotos estupendas" de su carrera y de toda su vida. Entre estos recuerdos ha evocado especialmente los años que pasó en Marruecos, país al que sigue ligada emocionalmente, que visita "siempre" que puede y que ha definido como "un gran desconocido por la gente que manda allí".

"HE SIDO DE TODO EN VALÈNCIA"

La vallisoletana también ha rememorado con alegría todas sus estancias en València, donde recala desde este miércoles 24 al 4 de abril con 'La habitación de María'. "He sido todo en València, pero a lo mejor no la he podido vivir como me gustaría", ha constatado tras recordar que fue Fallera Mayor, que tenía "mucho cariño" a Rita Barberá aunque no la votara y que disfrutó de un apartamento en Cullera que tuvo que vender.

"Me siento dueña de este teatro. Es mi casa y quiero que se llene: quiero esas 470 butacas todos los días", ha proclamado sobre el Olympia, un teatro al que tiene mucho cariño por su relación con la familia Fayos, llamando a llenar todas y cada una de las butacas que permite el aforo actual.

En un alegato de la cultura segura, Velasco ha defendido que "gracias a la cultura hemos podido superar esta pandemia" y ha lamentado que la gente no vaya lo suficiente a los teatros porque cumplen todas las medidas. También ha lamentado que este año solo ha podido ir una vez al cine con su nieto, mientras sigue disfrutando de las películas por televisión y una de las últimas que ha vuelto a ver es 'La vida de Brian'.

"NO ES MOMENTO DE HABLAR DE POLÍTICA"

Eso sí, ha reconocido que ve poco la tele porque no quiere "oír hablar de política para no tener que opinar". "No escurro el bulto, es que no es el momento de hablar de política porque bastante tienen con lo que hacen", ha añadido, porque cree que "todo el mundo sabe de teatro" y ella tiene que opinar de lo que sabe, de ser actriz.

En la rueda de prensa se ha vuelto a reivindicar como "chica Berlanga" cuando este año se cumple el centenario de su nacimiento. De hecho, ha asegurado que le encantaría ser la madrina de honor del congreso internacional 'Mediterráneo, fiesta y carnaval', programado para noviembre por la cátedra de investigación del CEU dedicada al director valenciano, aunque lo tiene que hablar con su representante.

Concha Velasco ha contado cómo le costó conseguir un papel con Berlanga y ha llegado a decir que trabajar con él fue "lo más importante" de su vida. "Las películas envejecen, pero las de Berlanga nunca", ha resumido, para reivindicar su legado porque "a Berlanga en España todavía no se le ha dado el sitio que se merece".

81 AÑOS Y "DE AGORAFOBIA, NADA"

Ahora, como protagonista de 'La habitación de María', no se siente identificada con Isabel Chacón, la celebre escritora a la que da vida y que lleva 43 años recluida en un rascacielos por ser agorafóbica. La obra arranca cuando se produce un incendio y todos los inquilinos son obligados a salir, mientras ella no se atreve y tendrá que tomar la decisión más importante de su vida.

Velasco ha avanzado que es más que un monólogo, una pieza dramática pero "muy divertida", y ha invitado a descubrir el final y por qué Isabel no quiere salir a la calle, aunque "tiene todo lo que necesita para ser feliz" gracias a la cultura. También ha recordado que esta obra se ideó antes del virus, que no se pudo estrenar ni en Valladolid ni en otras ciudades y que llega a València tras un 'llenazo' en Zaragoza. "Tengo 81 años, pero de agorafobia nada", ha apostillado.