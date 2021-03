La Xunta urge al Gobierno la convocatoria de la mesa de diálogo sobre Ence: "Está ganando tiempo y no haciendo nada"

En declaraciones a los medios durante una visita a las pruebas físicas del proceso de selección de acceso a la Policía Local en la ciudad de Pontevedra, Rueda ha recordado que la semana pasada los trabajadores de la pastera fueron recibidos por la vicepresidenta cuarta del Gobierno central y ministra para la Transición Ecológica, que prometió la apertura de la mesa de diálogo.

"Pasó una semana y la Xunta de Galicia no tiene ninguna noticia de esa convocatoria", ha lamentado el vicepresidente gallego, quien a su vez es presidente del PP de la provincia de Pontevedra.

Además, Alfonso Rueda ha aprovechado para criticar que este mismo lunes el pleno del Ayuntamiento de Pontevedra haya declarado 'persona non grata' en la ciudad al presidente y consejero delegado de Ence, Ignacio de Colmenares, a propuesta de los dos grupos del gobierno local, BNG y PSOE.

En este contexto, el vicepresidente de la Xunta considera que "resulta por lo menos curioso que primero se declare 'persona non grata' al director de una empresa y después se le llame al diálogo".

Para el número dos del Ejecutivo gallego, esa decisión "no tiene mucho sentido" y "no ayuda en nada", porque "no sirve para la meta que debería tener todo el mundo" que es, a su juicio, "el mantenimiento de los puestos de trabajo". Ha cifrado los afectados en unas 5.000 familias en la comarca de Pontevedra y en la actividad forestal de toda Galicia.

De hecho, Rueda ha recordado que la pastera "ya dijo que si no se queda en su actual emplazamiento se irá". "Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es intentar que se quede aquí", ha remarcado.

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO

Asimismo, el vicepresidente gallego ha señalado que "cada vez se acerca más la aprobación de la Ley de Cambio Climático" que se encuentra en tramitación en el Congreso "y si se mantiene la postura del Gobierno central se pondría muy en peligro la continuidad de Ence".

En concreto, se ha referido al polémico artículo 18.4 del texto, que confirma la limitación a 75 años de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre, como es el caso de la biofábrica de Lourizán.

Rueda ha incidido en que el informe elaborado por la asesoría jurídica de la Xunta sobre la Ley de Cambio Climático concluye que ese artículo 18.4 es "frontalmente inconstitucional", además de determinar que tanto este apartado como el 18.3 son "contrarios a la seguridad jurídica".

POLICÍA LOCAL

El vicepresidente primero de la Xunta ha realizado estas declaraciones al finalizar una visita a las instalaciones del Centro Galego de Tecnificación Deportiva, que hasta este miércoles acoge las pruebas de aptitud física en el marco del proceso selectivo para el acceso a 94 plazas del cuerpo de Policía Local de 35 ayuntamientos, a las que están convocados más de 320 aspirantes.

Se trata del tercer ejercicio de la oposición para los aspirantes que superaron la prueba de conocimientos, celebrada el pasado 26 de febrero en el primer proceso selectivo celebrado este año en el Recinto Ferial de Silleda (Pontevedra) y que además resultaron aptos en la prueba de conocimientos de lengua gallega o estaban exentos de su realización.

Una vez finalizadas todas las fases del proceso, los alumnos de la 13ª promoción de Policía Local comenzarán su formación en mayo en la Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP).