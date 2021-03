IU y Podemos aseguran que el contrato menor del Imtur sobre RPT es "nulo de pleno derecho"

En una rueda de prensa, García ha manifestado que "este contrato se firmó a mediados de junio de 2020 y dice que el plazo del período para recopilación de documentación y los dos períodos de alegaciones se fija en un máximo de tres meses, contados desde la adjudicación", a la vez que "no admite prórroga", si bien "se podrá por parte del órgano autorizar la ampliación del mismo, siempre que las razones no sean consecuencia de actuaciones de la empresa adjudicataria y sin que en todo caso pueda superar la duración del inicial".

Así, ha apuntado que "casi con total seguridad que la segunda parte no se ha dado y no ha habido una petición de ampliación por el órgano de contratación", por lo que "este contrato tenía que haber estado terminado, firmado y pagado en septiembre de 2020, pero estamos en abril ya prácticamente de 2021 y no se sabe nada del trabajo de esta empresa", ha apostillado.

De este modo, ha enfatizado que "el contrato es nulo de pleno derecho", de forma que "obligatoriamente hay que levantar el reparo del pago, cuando se le pague a partir de ahora, si es que se le paga", a lo que ha agregado que "evidentemente tendrá que ir al Tribunal de Cuentas para que el reparo se levante, como van todos los reparos". A su juicio, "es un poco raro y extraño que ocho meses después todavía no se ha hecho nada", cuando "en un mes tendría que estar terminado", ha defendido.

Además, ha aseverado que "alguien tuvo que llamar a Barcelona para invitar a esta empresa a presentarse a este concurso, porque los contratos menores no eran, hasta hace poco, de los que se subían a la plataforma y todas las empresas los podían ver", de modo que "Isabel Albás hace una afirmación que es absolutamente falsa", ha subrayado el edil, para remarcar que "es un gasto de dinero público absolutamente innecesario", entre otros aspectos que ha citado sobre "un tema extremadamente grave".

Mientras, Pedrajas ha afirmado que "este contrato se está incumpliendo y tiene irregularidades más que manifiestas" y "como es nulo de pleno derecho ahora mismo, no tendrá más remedio que tener un reparo si quiere seguir adelante y se quiere pagar", cuestionando "quién va a levantar el reparo, ¿el alcalde?", sobre el que ha dicho que "está ya un poco cansado de las meteduras de pata de los concejales de Cs".

Igualmente, ha señalado que "la RPT la podían haber hecho técnicos del Consistorio y colaborado gente del propio Imtur", porque "para una plantilla de 22 personas tampoco es tan complicado", ha indicado la concejal, quien ha advertido de que "se está desviando dinero público a empresas de amiguetes", por lo que "esto canta bastante" y es "una barbaridad".