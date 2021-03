Cvirus.- Puig demana "deixar-se d'altres accions geopolítiques" i apostar per "qualsevol vacuna amb suficient seguretat"

Així s'ha pronunciat Puig aquest dimarts en una visita a l'hospital de Sant Joan d'Alacant, en ser preguntat pel suport a l'aprovació de la vacuna russa Sputnik V que va demostrar la consellera Ana Barceló en el Consell Interterritorial. No obstant açò, ha matisat que aquesta decisió correspon a l'Agència Europea del Medicament.

Puig ha destacat que aquesta posició no és única de la Comunitat Valenciana, sinó que "Alemanya també ho ha demanat" i "hi haurà altres països que estiguen interessats". "Nosaltres el que volem és que totes les vacunes que estiguen en disposició de ser administrades perquè compten amb el suport científic, es puguen adquirir i es puguen vacunar".

Respecte a la vacunació massiva, Puig ha incidit que espera poder iniciar-la a l'abril "si compleixen les farmacèutiques". Preguntat per la reprogramació de la campanya, ha manifestat: "Tant de bo a l'abril hàgem de reprogramar perquè es compleix el compromís que arriben milers i milers de vacunes". En aquest sentit, ha indicat que la vacunació dels docents va a servir d'"assaig" per a aquesta campanya.

"El gran problema que tenim és que no tenim suficients vacunes", ha alertat Puig i ha destacat la capacitat de vacunació de la Comunitat Valenciana.

També ha considerat que la vacuna que li correspon a cada persona "no és una qüestió de direcció política, ni per descomptat, és una qüestió elegible per part de cada ciutadà". "Jo no sé si algú quan va a curar-se de la grip, pregunta quina vacuna és", ha manifestat.

Per açò, ha demanat "confiar" en les agències del medicament, i ha defès que en el pla de vacunació s'ha prioritzat "evidentment, els col·lectius més vulnerables, les persones majors", que "són les que més han patit la pandèmia, sobretot en en morts, però també en contagis". "Jo crec que la jerarquització de la vacunació ha sigut molt correcta, molt raonable i molt ètica", ha agregat.

"ESTIU DE RETROBAMENT"

D'altra banda, Puig ha defès el tancament perimetral de la Comunitat Valenciana durant la Setmana Santa i ha demanat als visitants que trien el territori valencià per a les seues vacances anuals que "continuen confiant": "Ara en Setmana Santa no podrem veure'ns, però molt ràpid està l'estiu", que, al seu juí, va a ser de "retrobament".

Així, ha apel·lat a "la corresponsabilitat dels ciutadans perquè en aquestes vacances no tirem arrere tot el treball que s'ha fet". Sota aquest prisma, ha argumentat que la baixa incidència actual a la Comunitat Valenciana es deu a l'"esforç" de la societat i els professionals sanitaris.

"Si continuem complint, si passem aquests dies de Setmana Santa que són complexos per la mobilitat que hi ha, estic convençut que més prompte que tard podrem alçar les restriccions, perquè no és voluntat de ningú mantindre-les", ha indicat Puig. "Davant un moment en el qual encara veiem que a Europa està creixent la incidència del virus, és més important que mai la responsabilitat i la prudència", ha agregat.

El president ha reconegut que el tancament "genera molts problemes econòmics", però "el pitjor és quan els hospitals s'omplin de persones malaltes i quan hi ha persones que moren". "Eixa és la nostra prioritat, salvar vides i també salvar empreses", ha agregat.

Preguntat sobre la posició d'altres autonomies respecte al tancament, ha asseverat: "Cadascú ha de ser conscient del que ens estem jugant". "Nosaltres estem en la via de la prudència, altres doncs no", ha agregat.

"Quan fem un estudi en perspectiva del que ha sigut l'acció davant la pandèmia, podrem observar com evidentment hi ha hagut diferències i resultats diferents", ha agregat.