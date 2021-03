El juí a l'exconseller Blasco pels contractes informàtics torna a ajornar-se fins a juny

Segons han confirmat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el tribunal de la secció tercera de l'Audiència ha modificat el calendari inicialment previst a la vista d'un informe de l'Institut de Medicina Legal sobre l'estat de salut d'un dels acusats.

Així, segons el nou calendari, la vista oral se celebrarà els dies 7, 18 i 25 de juny a les 10 hores. En la primera d'elles està prevista la declaració dels acusats, la segona s'ha reservat per a les declaracions de 10 testimonis i, l'última, per als testimonis restants, conclusions i informes.

La vista, dirigida contra Blasco, l'excap del servici d'Informàtica de la Conselleria de Solidaritat Javier Murcia, l'empresari Augusto César Tauroni, i l'ex-secretària general de la Conselleria Agustina Sanjuán, s'havia assenyalat a primers de març i va arribar a arrancar en una única sessió que es va suspendre.

En el juí, quan s'exposaven les qüestions prèvies, un dels acusats, Murcia, es va començar a sentir una mica atordit i es va desmaiar. Un metge forense va acudir per a atendre-li, ho van traslladar a l'hospital i ho van operar.

Després d'aquest incident, es va desallotjar la Sala i es va acordar reprendre el juí el 29 de març en el punt en el qual s'havien quedat, és a dir, mentre la defensa de Blasco exposava les seues qüestions prèvies. No obstant açò, s'ha fixat una nova data: 8 de juny.

En aquesta peça, la Fiscalia reclama dos anys i huit mesos de presó per a l'exconseller i el pagament d'una multa de 400.000 euros per un delicte continuat de tràfic d'influències en concurs amb delictes continuats de prevaricació i frau a l'Administració; dos anys de presó per a Sanjuán i una muta de 300.000 euros; any i mig de presó per a l'excap d'Informàtica i 300.000 euros de multa; i dos anys i mig de presó i multa de 400.000 euros per a l'empresari Tauroni.

Per la seua banda, la Coordinadora Valenciana d'ONGD -acusació popular- reclama cinc anys de presó per a Blasco, Tauroni i Tina Sanjuán i el pagament d'una multa de 350.000 euros per a cadascun d'ells. Així mateix, sol·licita tres anys de presó per a Javier Murcia.

Es tracta de la peça 5 de l'anomenat cas Cooperació i la Fiscalia xifra en 289.363 euros el perjuí ocasionat a les arques públiques autonòmiques.