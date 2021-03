El candidato del PSOE a las elecciones autonómicas del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, se ha definido como un "verso suelto de izquierda" y ha defendido su negativa a pactar con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y preferir a Ciudadanos y Más Madrid.

En la presentación de la 'número dos' de la lista de su candidatura, Hana Jalloul, Gabilondo ha defendido también su programa electoral, que no incluye subir impuestos. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo ha acusado de "mentir" por decir que no quiere subir impuestos cuando hace dos meses lo firmaba. Al igual que la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, que dijo que nadie podía creer a un socialista diciendo que no va a subir impuestos.

"Nunca he mentido a nadie. Anótenlo, candidata de la derecha y la ultraderecha. Soy un verso suelto de izquierda y nuestro proyecto del PSOE va a ganar las elecciones en Madrid a la antipolítica. Soy el único capaz de gobernar en serio y con un equipo de gobierno en serio", ha lanzado.

"Soy soso, serio y formal. Nunca me imaginé que iban a saltar las redes de la derecha por decir 'con este (Pablo) Iglesias, no'. La derecha ha pasado de todos menos Gabilondo a todos contra Gabilondo. Pero, ¿no soy un soso?", ha agregado.

Veto a Iglesias

El candidato socialista también ha insistido en que la prioridad para su partido tras las elecciones autonómicas del 4 de mayo es gobernar con Más Madrid y Cs, "por ese orden", ya que considera que es la fórmula más "centrada", aunque espera que los que quieren "bronca" rectifiquen, en referencia a Unidas Podemos.

A su juicio, gobernar con Más Madrid y Cs es la fórmula "progresista más sensata" porque el resto de planteamientos representan lo de siempre: "bronca y ruido".

El candidato socialista ha recordado que faltan "seis semanas" para que Madrid decida quién va a ganar las elecciones y quién gobernará. Piensa que para algunos "es muy poco tiempo" y prefieren "apostar por el odio y la furia".

"Pues con nosotros la espera se les va a hacer eterna. No cuentan con equipos adecuados para gestionar la Comunidad. Nosotros sí contamos con ellos. Somos la izquierda de Madrid que no va en contra de nadie", ha lanzado.

No subirá impuestos

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha avanzado que tiene un plan de cinco puntos para gobernar "en serio", en el que incluye no subir impuestos, conseguir un Madrid inserto en Europa y la prioridad de gobernar con Más Madrid y Ciudadanos.

"La fiscalidad no se toca; estamos en una pandemia, seamos serios"

En concreto, ha indicado que quiere un gobierno "excepcional de dos años para Madrid" en el que no tocarán la fiscalidad "ni para subir los impuestos ni para bajarlos". "La fiscalidad no se toca; estamos en una pandemia, seamos serios", ha lanzado.

En segundo lugar, ha indicado, quieren gobernar con Más Madrid y Ciudadanos. En tercer lugar, el candidato socialista quiere conformar un gobierno progresista dedicado a "la lucha de la pandemia y recuperación económica, sin dejar a nadie atrás".

Asimismo, ha trasladado la necesidad de un Madrid que esté "bien inserto en Europa", con un plan de recuperación y "absorber con eficacia los fondos y hacerlos llegar donde esté la necesidad". "Debemos evitar que Madrid se convierta en la capital europea de la ultraderecha", ha sostenido.

Por último, quiere que la región vuelva a ser "para todos los que viven en la Comunidad", porque "no sobra nadie". "Algunos dicen que Madrid se va de España con la ultraderecha. Madrid se queda con los centrados que vamos a ganar las elecciones", ha lanzado.