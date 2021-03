El TSJA da de nuevo la razón al Ayuntamiento Alcalá de Guadaíra en dos recursos planteados por CCOO y SEM

Entre los fundamentos de derecho que desestiman el recurso presentado por el SEM ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y la confirmación de la primera sentencia, en contra de lo planteado por el sindicato, se pone de manifiesto que en aplicación de la doctrina jurídica existente no puede declararse con carácter genérico, como argumentaba el SEM, que la contratación de todos los trabajadores afectados por el conflicto se tenga que realizar bajo la modalidad de contrato indefinido a tiempo completo.

El Equipo de Gobierno ha recordado que "siempre ha defendido el acceso a la función pública respetando los principios constitucionales de mérito capacidad e igualdad y seguirá trabajando en esta línea".

En relación al sindicato de CCOO, la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia del juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, que en su día dio la razón al Ayuntamiento y que considera inadecuado el procedimiento planteado para el reconocimiento del plus de rotación y conducción.

Entre los fundamentos de derecho que desestiman el recurso presentado por CCOO, se pone de manifiesto que no puede determinarse la cuantí del plus de rotación y conducción sin la previa valoración de la concurrencia de las circunstancias convencionales en atención a factores y criterios medibles y evaluables personalmente, es decir, no es una cuestión que haya que reconocer a un colectivo en general sino que deberá concederse, o no, mediante una valoración previa del puesto.

La delegación de Recursos Humanos ha iniciado en el mes de marzo, a través de una consultora, los trabajos de valoración de puestos de trabajo que determine con objetividad su procedencia.