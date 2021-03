El Gobierno no creará un 'acueducto' para votar en Madrid y traslada a Ayuso la decisión de hacer festivo el 4 de mayo

Que el próximo 4 de mayo sea festivo en la Comunidad de Madrid para que los ciudadanos no tengan problema para votar en las elecciones o quedarse al cuidado de sus hijos en una jornada declarada no lectiva dependerá del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso porque el Gobierno central no piensa declararlo festivo.

La portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, ha indicado que, de la misma manera que Díaz Ayuso decidió convocar elecciones, debe ser ella la que decida asignar uno de los días festivos de tipo autonómico si el 4 de mayo se trabaja o no.

"La Comunidad de Madrid tiene competencias si entiende que puede hacerlo", ha dicho Montero sobre una cuestión, la de hacer festivo el 4 de mayo, que no se ha tratado en el seno del Consejo de Ministros. "No parece lógico que sea el Gobierno de España el que tenga que tomar la decisión", ha añadido.

Montero ha descartado que el Gobierno central vaya a tomar una decisión que convertiría el puente por el Día de la Comunidad, el 2 de mayo, en un verdadero 'acueducto'. El 1 de mayo, sábado, es festivo por el Día Internacional del Trabajo y al día siguiente, el 2 de mayo, lo es en la Comunidad por la festividad autonómica. Como es domingo, el festivo se traslada al lunes, 3 de mayo, al que se sumaría el martes, 4 de mayo, si finalmente se decide que la jornada electoral sea festiva.

(habrá más información en breve)