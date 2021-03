Incliva expressa el seu pesar per la mort del doctor Josep Baselga, estretament vinculat a l'entitat

El doctor Cervantes ha destacat en un comunicat el paper de Baselga com "un dels impulsors fonamentals de la medicina de precisió en oncologia a nivell mundial" i com a "promotor incansable de la investigació traslacional per a accelerar el trànsit de la ciència al pacient, que és, precisament, un dels principals valors diferencials d'Incliva, que permet portar els resultats del laboratori al llit dels malalts, ja que la majoria dels seus investigadors passen consulta diàriament i mantenen un contacte personal amb ells".