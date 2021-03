Cs Pitiusas expresa su apoyo a la petición de la pequeña y mediana empresa para contar con más suelo industrial en Ibiza

En un comunicado, Cs ha reiterado que las Islas necesitan "con urgencia" el Régimen Especial de Baleares (REB) para ser más competitivas. Además, el coordinador insular de Cs, Javier Torres, ha asegurado que comparten la preocupación de la Pimeef sobre la problemática que ocasiona a las empresas la falta de suelo industrial y el estado de algunos polígonos. Así, ha considerado "fundamental" trabajar para resolver este problema en un plazo menor del que se plantea.

Según Torres, los próximos años serán "vitales" principalmente por la llegada de fondos europeos y por cómo se recupere económicamente y socialmente la Isla. "La ejecución de muchos proyectos, por ejemplo en materia de transición energética, dependen también de resolver este problema", ha agregado Torres. Además, tanto la patronal, como Cs, han reiterado la necesidad de apostar por la Formación Profesional.

En una reunión celebrada entre ambas partes, también han hecho hincapié en que la innovación y la modernización son "claves" para las pymes y, en este sentido, Torres ha recordado el objetivo de Cs en el departamento de Innovación del Consell para que Ibiza cuente con un Centro Bit, aunque se necesita "más implicación" por parte del Govern balear y de la Universitat de les Illes Balears.

Asimismo, el coordinador de Ciudadanos Ibiza y Formentera ha destacado la importancia de que las ayudas estatales para los sectores más afectados por la pandemia se habiliten "de forma ágil" y que no se deje a nadie atrás. También ha pedido que no se abandone a aquellas empresas que no se han podido acoger a expedientes temporales de regulación de empleo o al fondo de ayudas de más de 900 millones de euros que se anunció recientemente.

Por último, Cs ha reiterado que Baleares necesita contar cuanto antes con el Régimen Especial de Baleares.