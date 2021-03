La cantante Paty Cantú narra cómo fue su romance con Josh Radnor, Ted Mosby en 'Cómo conocí a vuestra madre'

Estuvo nueve temporadas para descubrir quién fue la madre de sus hijos, pero en la vida real no ha sido Ted Mosby o, más bien, Josh Radnor, el actor que lo interpretó, quien haga pública su vida privada, sino la otra parte, Paty Cantú. Y vale que no han acabado siendo padres juntos, pero eso no es óbice para que su historia de amor, en mitad de la cuarentena, no sea menos curiosa.

La cantante mexicana de 37 años ha confesado cómo fue su romance con el protagonista de Cómo conocí a vuestra madre durante el confinamiento en una entrevista con el periodista Yordi Rosado. Y que todo comenzó de la forma más sencilla sencilla (y poco cinematográfica).

"Yo veía muchísimo esa serie. Me encantaba. El personaje principal, que lo hace este actor, está cerca de 10 temporadas buscando el amor. Son actos excesivos de romanticismo y de búsqueda, del hombre que hace todo por encontrar a la mujer de su vida. En un momento de la vida me dije: 'Vale, estoy enamorada de ese personaje'", confiesa la artista.

Por si cabe alguna duda de que era una fan total de la ficción, explicita: "Seguramente todavía se pueden encontrar tuits míos del tipo 'Ted Mosby, dónde estás'. Había algo enél que se me hacía guapo. Le decía a mis amigos que es mi amor platónico. 'Yo quiero un Ted Mosby', les decía. Y nada, pasó el año pasado y tenemos una canción juntos [Mírame]".

La exintegrante de Lu narra que "como megafan" que era de él se suscribió a su newsletter. "Analiza lo que está pasando en el mundo, te recomienda libros, canciones, películas. Me suscribí y de verdad que estaba bien padre. Llegaba una cada tres o cuatro meses", explica Cantú.

"Empezó la pandemia y un día, un domingo que estaba yo devastada, llegó un correo de este güey y lo leí y me sentí mejor. Dije: 'Le voy a contestar y le voy a dar las gracias. Sé que no me va a leer, no va a ver mi palomita de cuenta verificada, no va a ver mi foto...'", relata la artista de Guadalajara sobre su posible anonimato, aunque para su sorpresa al día siguiente tenía un correo personal de él "muy bonito".

"Yo estaba: '¡Me contestó el amor de mi vida!'. Empezó la semilla de la idealización ahí, por supuesto que sí. Empieza una conversación, platicamos de mi familia, de los libros, de los poetas; él también hace música", comenta Paty que en un momento dado le dijo a Radnor que ella es cantante y compositora.

"Me preguntó si era algo que hacía para mí o si podía encontrar algo en alguna parte. Soy muy atascada y creo que le mandé como tres links de vídeos: Valiente, Cállate y no me acuerdo de la tercera pero donde me veía bien buena", rememora con dificultad y entre carcajadas la autora de las canciones.

"Me contestó: 'Pensé que cantabas en tu casa y perdón. Creo que los gringos no sabemos lo que pasa más allá de nuestras narices pero qué increíble es esto que haces'". Después empezamos a platicar por teléfono, luego por FaceTime y luego me serenateaba por FaceTime con su guitarra", rememora.

Paty Cantú, cuyo "nivel de idealización ya estaba arriba de la atmósfera", asegura que el intérprete y director de 46 años "es un güey que sí se parece mucho [a Ted Mosby)]" porque "cita todo el día a poetas y a filósofos", así que en cuanto se pudo se conocieron en Los Angeles.

"Yo iba a trabajar y además allá también tengo familia... Sí me acuerdo de que él me quiso ver al instante. Casi que en cuanto llegué me hice la prueba [de coronavirus]. Lo vi acercarse romántica y lentamente y...", recuerda Paty, que se decía a sí misma que no, que se iba a atascar.

"Llevábamos meses hablando todos los días y yo estaba ya muy nerviosa. Dije: 'Aquí o sale o se va a la goma todo'. Pero ya nos habíamos dicho unas cuantas cosas; él me había mandado unos correos de que yo, tú y para siempre...", cuenta la cantante, quien sin embargo no explica por qué no continuaron con la relación.

Eso sí, añade que la ruptura se dio en buenos términos y que para muestra la canción que sacaron conjuntamente, aunque antes de acabar hace una recomendación que sus fans (tiene casi dos millones de seguidores solo en Instagram) no saben si lo dice en serio o solo como parte de la promoción, porque la letra no deja en muy buen lugar todas esas promesas de Radnor: "Si quieren saber cómo terminó escuchen Si yo fuera tú'". En el siguiente vídeo, a partir del minuto 44, se puede ver cómo lo relata.