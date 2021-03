Víctor Elías, sobre su relación con su prima, la reina Letizia: "Yo fardaba, pero desde que era periodista de TVE"

Aunque muchos lo conocieron interpretando a Guille en Los Serrano, lo cierto es que Víctor Elías, a sus 30 años, ha continuado desarrollando una exitosa carrera como actor y músico, formando parte de obras como La llamada, de los Javis, Post!, de Edu Soto, o acompañando en sus giras a artistas como Taburete, Fran Perea o Pablo López. Pero también hay otro detalle de su vida personal que sorprende a quien lo descubre: es primo de la reina Letizia.

Amelia Álvarez del Valle, su madre, es prima hermana de Jesús Ortiz, padre de la monarca, por lo que ellos son primos segundos y, de hecho, siempre han sido muy cercanos, pero su puesto lo ha dificultado un poco.

"Hace mucho que no tenemos contacto, ni relación. Cuando eran príncipes teníamos un poco más de contacto, y hace tiempo ya que no", explicó en una reciente entrevista con la revista ¡Hola!.

Lo cierto es que el intérprete se siente orgulloso de su prima, pero no por su título de reina, sino que ya lo hacía antes: "Yo fardaba de prima, pero mucho antes, cuando era periodista de TVE, que parece que es una cosa que se le ha olvidado, que es la gran periodista que era. Ahí fardaba muchísimo, que no significa que ahora no lo haga".

"Es una persona que se ha enamorado y ha decidido vivir esa vida con lo bueno y lo malo que conlleva", opinó Víctor Elías.

De hecho, ya en 2005 habló con El Mundo de su parentesco con la entonces princesa Letizia y su relación actual: "Somos una familia bastante apegada y hemos coincidido en bastantes comidas y reuniones. Hasta que llegó a su puesto, siempre nos encontrábamos todos".

"La he visto un par de veces después de ser Reina. Sigue siendo la misma mujer, igual de maravillosa y luchadora", añadió entonces.