Marta López cambia su 'look' a pocas semanas de su entrada en 'Supervivientes 2021'

Marta López ha sido una de las últimas confirmadas como concursante de la nueva edición de Supervivientes que, previsiblemente, se estrenará poco después de Semana Santa, una vez se dé por finalizada la última entrega de La isla de las tentaciones.

En sus redes sociales, la colaboradora e influencer, se mostraba muy ilusionada por participar en el reality más extremo de Telecinco. "Voy a corazón abierto con la única meta de pasarlo bien y disfrutar de esta experiencia que me regala la vida", escribía sobre el tema en el pie de foto de una de sus últimas publicaciones en Instagram.

A pocas semanas de que comience esta aventura, Marta también ha decidido ultimar detalles y cambiar de look. Tiene acostumbrados a sus seguidores a lucir una melena muy lisa y, aunque nunca ha renunciado al tono castaño, aderezada con toques más rubios, sobre todo en las puntas.

La colaboradora ha querido estos días cambiar su pelo y se ha decidido por uniformarlo en un tono más oscuro, más cercano también a su castaño natural. De esta manera su look es un poco más elegante y también se asegura de que no se le va a estropear tanto durante su estancia en Honduras.

Lo cierto es que Marta atraviesa un buen momento y eso se refleja en su estilo, que es elegante, pero que en ocasiones alterna con toques coloridos o atrevidos, llevando estampados de leopardo o florales.

Aunque en lo personal no está en una buena etapa, una de sus últimas relaciones fue con Efrén Reyero y no salió muy bien, parece que está concentrada en su vida profesional y no puede ocultar que eso le sienta bien.