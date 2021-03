Últimos días para ahorrarse 100 euros en una aspiradora sin cable de Dyson y comprarla por menos de 400 euros

Las soluciones de limpieza para el hogar están en la lista de deseos de muchos: sus prestaciones aseguran una ayuda extra para las tareas más tediosas y permiten, además, aminorar los tiempos que debemos invertir para lograr que nuestra casa reluzca. Desde los populares robots aspiradores hasta las aspiradoras sin cables que hacen las delicias de quienes nunca olvidan eliminar la suciedad de techo a suelo, no hay dispositivo que no ofrezca mejoras a nuestros quehaceres y que, por tanto, no disminuyan la temida carga mental con la que debemos lidiar a diario. Sin embargo, no todo son pros: los precios que a menudo alcanzan estas soluciones no siempre están al alcance de nuestro bolsillo, alejándonos del sueño de una limpieza del hogar efectiva, rápida y con menor esfuerzo.

Sin embargo, debido a la demanda que, a día de hoy, sigue habiendo de estos pequeños electrodomésticos, son muchas las marcas que no pierden la oportunidad de rebajar sus gadgets para hacerlos más accesibles al público general. Y Dyson es una de ellas. La popular firma de aspiradoras sin cable ha lanzado una promoción muy especial con la que bajan el precio de uno de sus modelos más reclamados, la Cyclone V10 Absolute, para que te ahorres 100 euros y la disfrutes por menos de 400.

Eso sí, esta oferta solo dura hasta el próximo domingo, 28 de marzo, por lo que debes correr si quieres disfrutarla al mejor precio. ¿Te animas a descubrir las muchas prestaciones que va a poner a tu disposición?

Dyson Cyclone V10 Absolute. Dyson

Este modelo está diseñado para limpiar a fondo cualquier parte de nuestro hogar gracias también a los ocho accesorios que incluye con los que podemos llevar a cabo una limpieza completa hasta en los rincones más difíciles, entre ellos, una rinconera. Otra de sus ventajas es que se transforma de forma sencilla en un aspirador de mano para que podamos suplir todas las necesidades de limpieza de la casa y que ofrece un vaciado higiénico para que no tengamos que tener contacto con la suciedad. Ofrece tres modos de potencia para poder limpiar en todo tipo de suelo y 60 minutos de autonomía para evitar interrupciones.

Otras ofertas interesantes de Dyson

Además de la oferta que reseñamos sobre estas líneas, en Dyson tienen activas otras campañas muy interesantes. En aspiración sin cable, destacan los 128 euros de ahorro en el modelo V11 Absolute Extra + (dorado) con un precio total de 551 euros. Este dispositivo es uno de los dispositivos más potentes de la firma e incluye dos cepillos para adaptarse a distintos tipos de suelo y 10 accesorios. También podemos encontrar un modelo por menos de 300 euros y rebajado 50, el V8 Animal+, perfecto para aquellos que quieren empezar a probar la eficacia de Dyson; mientras que el modelo V8 Absolute + una manguera extensible de regalo.

