"Que se mueran 200.000 niños cada año por tuberculosis, una enfermedad que tiene cura, es algo muy grave”

Cada año se diagnostican 10 millones de nuevos casos de tuberculosis, enfermedad que provoca 1,2 millones de muertes, especialmente en los países más pobres. Se trata de otra epidemia de la que se habla poco, y mucho menos en tiempos de COVID. Y es que durante 2020 la tuberculosis ha visto mermados aún más los ya de por sí insuficientes recursos en investigación y tratamientos que se destinan a esta enfermedad infecciosa.

Esto es básicamente lo que se reivindica este año el Día Mundial de la tuberculosis, que, bajo el lema ‘El tiempo corre’, denuncia el incumplimiento de los objetivos de la OMS para 2035.

El Doctor José María García García, director del PlI (Programa de Investigación Integrado) de Tuberculosis de SEPAR (Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica), nos habla de los retos a los que se enfrentan los enfermos y profesionales que tienen que tratar con esta enfermedad.

Parece que la tuberculosis es una cosa del pasado, pero todavía se detectan miles de casos en España al año. ¿Se ha dejado de visibilizar?

Sí, la tuberculosis es una gran desconocida, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que la mayoría de las personas piensan que ya no existe la tuberculosis, o que eso pasa sólo en otros países, y están totalmente equivocados. Hay 10 millones de nuevos casos cada año en el mundo, se mueren 1,2 millones de personas al año, 200 mil de ellos niños. Que se mueran miles de niños por una enfermedad infecciosa que además tiene cura es algo muy grave. Y en España también se muere gente, unas 200 o 300 personas, y se detectan unos 4.500-5.000 casos nuevos. O sea, que la tuberculosis sí existe en todos los países, sobre todo en aquellos con menos posibilidades económicas.

¿Se están detectando este año menos casos debido a la pandemia?

Todavía no tenemos los datos, y ese es otro gran problema, porque vemos que mientras los datos del coronavirus los tenemos al instante, con la tuberculosis estamos con los datos de 2019, tanto en la OMS como en España. En cuanto a los datos de 2020 hay un estudio publicado en la revista Emerging Infectious Diseases, en el que se ve como la actividad fue claramente menor, tanto en el número de diagnosticados, hospitalizados … y eso no es fácil que se deba a que ha disminuido la enfermedad, sino a que se está infradiagnosticando. Y. Si hay unos recursos limitados, y esos recursos los dedicas a una cosa, no los dedicas a las demás, y esto está pasando con todas las enfermedades debido al Covid.

¿Qué supone para una persona con tuberculosis que se retrase su diagnóstico?

Primero, lo que supone para los demás, porque la tuberculosis es una enfermedad infecciosa, y cuanto más tarda en diagnosticarse, más tiempo está contagiando a los demás. En cuanto se empieza a tratar, la contagiosidad desciende. Y para los pacientes, cuanto más tardes en tratar, la enfermedad estará más avanzada y será más difícil de tratar y curar, y la tuberculosis es una de las enfermedades contagiosas más mortales.

En el caso de la tuberculosis, además comparte síntomas con la Covid…

Sí, ambas son enfermedades respiratorias, tienen síntomas respiratorios, como tos, dificultad para respirar… Además, puede coexistir, y si una persona con tuberculosis sin diagnosticar se enferma con Covid, los más probable es que lo traten solo para Covid. Esto provoca que aumente la gravedad de ambas enfermedades, que haya un peor pronóstico y que, por tanto, que aumente también la mortalidad.

Además de una peor asistencia a la enfermedad, también denunciáis que se está invirtiendo menos en investigación…

Sí, porque estamos viendo que la mayoría de los recursos van a una enfermedad, y el dinero y los intereses se mueven hacia lo que nos preocupa, y si antes no preocupaba la tuberculosis, ahora menos. Una de las cosas positivas que ha traído el Covid es que se está poniendo en valor la ciencia y la investigación, y espero que en un futuro eso podamos aprovecharlo para la tuberculosis. La ciencia ha logrado crear varias vacunas en un año para el coronavirus y, en cambio, seguimos con la misma vacuna contra la tuberculosis desde hace 100 años, cuando hay varias en estudio. Y lo mismo pasa con los tratamientos, seguimos con el mismo desde el año 80. Para avanzar, la investigación es fundamental.

Este año, el lema del Día Mundial es ‘el tiempo corre’. ¿Por qué?

Es un mensaje de la OMS que pone de manifiesto que no están cumpliendo los objetivos que tiene esta organización para la tuberculosis, que es reducir el número de muertes en un 95% y la tasa de incidencia en un 90% entre 2015 y 2035. El tiempo corre y no se están cumpliendo los objetivos, y este año, todavía menos. Y es una pena, porque tenemos un tratamiento muy eficaz que funciona en la mayoría de los casos de la tuberculosis. Que se mueran niños porque no tenga acceso a estos tratamientos es muy triste.

El 24 es un día para visibilizar y reivindicar. Al margen de la pandemia, ¿cuáles son las reivindicaciones este año?

Fundamentalmente, que se invierta en investigación para tener una vacuna, tratamientos más cortos -que ahora mismo son de, al menos, entre seis meses- y tratamientos para la tuberculosis resistente, un tipo de tuberculosis que responde peor a los fármacos actuales, que requieren tratamientos más largos, más caros, con menos posibilidades de curación... También reivindicamos que se mejoren los métodos diagnósticos y que sean accesibles para detectar y tratar la enfermedad lo más pronto posible.