Cvirus.- El nou pla de vacunació a personal educatiu preveu cinc sessions amb 30.000 persones en cadascuna d'elles

La Conselleria d'Educació ha remès als centres una carta en la qual detalla com es reprendrà la vacunació al col·lectiu després que fora suspesa el passat 15 de març per a investigar alguns casos de trombes registrats i que s'haja decidit la seua represa després de les conclusions de l'Agència Europea del Medicament i el pronunciament dels comités científics corresponents.

Així, les conselleries d'Educació i de Sanitat han organitzat novament el Pla de vacunació del personal dels centres educatius després que, després de la reunió d'aquest dilluns del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, s'haja optat per prosseguir amb la immunització amb AstraZeneca i, a més, ampliar el límit d'edat als 65 anys.

Aquesta és "una excel·lent notícia per al conjunt de les persones que treballen en els centres educatius amb edats compreses entre els 55 i els 65 anys", assenyala la carta firmada pel secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, i consultada per Europa Press.

En aquest sentit, Soler explica que "a partir d'aquesta nova situació" s'està finalitzant l'organització d'aquest nou pla "amb l'objectiu principal de garantir un procés de vacunació de quasi 150.000 persones, complint amb dos objectius fonamentals".

El primer d'ells és "realitzar-ho en el menor nombre de dies possibles per a avançar en el control de la pandèmia mitjançant la vacunació de tot el personal que treballa en els centres educatius i, d'aquesta forma, garantir el servici essencial de l'educació". El segon passa per "seleccionar els dies més adequats per a evitar que els possibles efectes secundaris lleus que es produeixen en algunes persones, en les 24 hores següents a la vacunació, no alteren el normal funcionament dels centres".

PUNTS DE VACUNACIÓ

Per açò, agrega, la vacunació es realitzarà en els 25 Punts de Vacunació comunicats en escrits anteriors durant els dies 26 de març a la vesprada, 27 de març tot el dia, 31 de març a la vesprada i el dia 1 d'abril al matí. És a dir, en cinc sessions de vacunació amb unes 30.000 persones vacunades en cadascuna d'elles.

El secretari autonòmic apunta que, atés que ara es poden vacunar totes les persones que treballen en els centres educatius amb edats compreses entre els 18 i els 65 anys, és necessari actualitzar eixos llistats, incorporant tant aquelles persones que per error no havien sigut introduïdes en els llistats com totes les persones amb edats compreses entre els 55 i els 65 anys amb la finalitat de poder disposar dels llistats definitius de les persones convocades en aquest Pla de vacunació.

Amb la finalitat de poder ajustar les citacions de vacunació de cada centre, en les diferents franges horàries i Punts de Vacunació, se sol·licita que l'actualització de les llistes es faça abans de demà dimecres 24 de març a les 14.00 hores.

Durant la vesprada d'eixe 24 de març s'acabarà d'ajustar, en funció de les dades dels llistats actualitzats, la convocatòria, que es publicarà en la web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport