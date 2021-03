Suárez-Quiñones afirma que el Gobierno de CyL es "fuerte" y el PSOE tiene que explicar por qué presentó la moción

Suárez-Quiñones, en una rueda de prensa para presentar la resolución de las ayudas a la rehabilitación de vivienda, se ha referido así a la fallida moción de censura presentada por el PSOE en Castilla y León que se debatió y votó este lunes en las Cortes.

"Quien tiene que explicar por qué se presenta moción de censura en un momento delicado desde el punto de vista económico y sanitario sin apoyos necesarios y produciendo sensación de inestabilidad que mucha gente no llega a entender será quien ha planteado iniciativa", ha asegurado el consejero.

Además, ha aclarado que "ayer, antes de ayer y hace una semana" el eran un Gobierno buscando la modernización de Castilla y León, la actividad económica y el empleo y luchando contra la pandemia para evitar que los ciudadanos sufran sus consecuencias. "Y ahí hemos estado, estamos y estaremos", ha agregado.

En cuanto a la búsqueda de apoyos en las Cortes al no contar con mayoría absoluta tras la marcha de la procuradora María Montero de Ciudadanos para pasar al Grupo Mixto, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha afirmado que si algo ha demostrado el Gobierno de la Comunidad es que "es de consenso" y llega a acuerdos como lo ha hecho con el pacto de reconstrucción derivado de la pandemia "que ayer se dinamitó por el PSOE".

Sin embargo, ha afirmado que no les "preocupa" porque en definitiva el trabajo parlamentario, en democracia, es llegar a acuerdos, como ha afirmado que harán, porque de lo que se trata es de "plantear iniciativas sensatas, razonables, lógicas, buenas para Castilla y León, donde es fácil verse salvo que se tenga un no por no que es lo que se ha encontrado en muchos aspectos en el trabajo hasta ahora con el principal partido de la oposición".