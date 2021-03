Toñi Moreno, emocionada ante las palabras de Antonio Orozco sobre la muerte de la madre de su hijo

No suele hablar de ello. Y nadie puede decir nada al respecto. El duelo se lleva por dentro y él lo sabe. Sin embargo, la noche de este lunes, cuando acudió al programa Un año de tu vida, en Canal Sur, Antonio Orozco habló con Toñi Moreno sobre cómo ha lidiado con la pena de perder a la madre de su hijo Jan hace ya algunos años.

Fue en octubre de 2017 cuando Susana Prat fallecía a los 41 años víctima de una larga enfermedad y aunque no habitúa a hablar el tema, se prestó a dedicarle unas hermosas palabras a quien fuera su pareja, emocionando a los allí presentes y, especialmente, a la conductora del espacio.

Precisamente fue Moreno la que quiso saber, porque también es su caso, cómo hace para llevar una familia monoparental, haciendo que el cantante de 48 años explique que, a pesar de su muerte, está "muy agradecido a la vida" porque ahora mismo él y su hijo no están solos: "Tenemos quien nos quiera".

"Yo solo no hubiera sido capaz de construir lo que se está construyendo con ese niño. Tengo una red, que me he caído unas cuantas veces, pero nunca toco suelo", ha explicado el intérprete de temas como Devuélveme la vida, Mi héroe o Lo que tú quieras soy.

Además, Antonio Orozco ha querido incidir en que, desgraciadamente, Susana no ha sido la única muerte que ha tenido que llorar en poco tiempo. "Los últimos años han sido muy difíciles, he perdido a las dos personas más importantes de mi vida", ha comentado, en referencia a su productor desde sus comienzos, Xavi Pérez, que perdió la vida a los 43 años a causa de una parada cardiorespiratoria, así como poco después el intérprete también recibía la noticia del fallecimiento de uno de sus mejores amigos.

Tanto le ha marcado la visita a Moreno que subía a sus redes sociales un selfi con él y le escribía: "Señor D. Antonio Orozco, es un usted un flechazo en toda regla. Me ha pasado con poca gente. Me hubiese gustado ir en ese barco donde navegó con su hijo a redescubrirse o vivir el proceso de una de sus obras maestras. Me gustaría estar en su vida y ser su amiga. No pase como uno de esos trenes que solo pasan una vez".