Cultura.- M-Clan, Zahara, Revolver, Tardor i Soleá Morente actuaran 'A la llum de la lluna'

Després de l'èxit registrat en la primera edició del festival desenvolupada durant els mesos de setembre i octubre, amb totes les localitats esgotades, la Direcció general de Cultura i Patrimoni de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana ha volgut mantindre aquesta iniciativa per a "donar suport al sector musical en les circumstàncies actuals".

A més, el Govern valencià segueix amb la seua voluntat de "recuperar i dinamitzar l'entorn d'aquest edifici històric, seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu", recalca l'organització a través d'un comunicat.

'A la lum de la lluna' arrancarà el 7 de maig i continuarà al llarg dels quatre divendres següents.

L'obertura de portes de tots els concerts serà a les 20.30 hores i les actuacions començaran les 22.00 hores. No obstant açò, els horaris podrien variar en funció de la normativa vigent en eixe moment. Com no podria ser d'una altra manera, s'observaran totes les mesures de seguretat dictades per les autoritats sobre l'ús de mascaretes, distància social i assignació de seients.

Les entrades eixiran a la venda el pròxim 26 d'abril a un preu únic de 2,50 euros (quantitat corresponent a les despeses de gestió). Cada persona podrà adquirir 4 localitats a través de la pàgina web