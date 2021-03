Qué es About You, la nueva tienda de ropa que están promocionando todos los influencers de España

En los últimos días, numerosos influencers y artistas han compartido en Instagram imágenes con sudaderas o camisetas en las que se podía leer ‘Who the f*** is About You?’. Mario Casas, su hermano Óscar Casas, Dulceida, Rocío Camacho, Ana Guerra e incluso personalidades del mundo del deporte como Fernando Torres han participado en esta campaña.

Todos ellos han compartido curiosas imágenes o historias para crear misterio sobre esta marca que se desvelaría este martes 23 de marzo. Pero, ¿qué es realmente About You? Se trata de una tienda de moda online que surgió en Hamburgo (Alemania) en el año 2018 y que ha experimentado un rápido crecimiento en Europa en los últimos meses.

¿Quién hay detrás de About You?

El objetivo de About You es digitalizar las compras creando experiencias personalizadas a través del smartphone. "Un destino de compras donde las personas puedan descubrir la moda que realmente se ajusta a su personalidad entre una gama de más de 2.000 marcas", detallan en la web oficial de la compañía.

Sin duda, esta campaña de marketing en redes sociales a través de la acción con influencers y artistas del panorama español ha hecho que se vuelva viral y que lleguen a casi 90.000 seguidores en Instagram.

Esta empresa de comercio electrónico de origen alemán dispone de ropa, calzado y todo tipo de complementos de múltiples marcas y firmas como Adidas, Nike, Vans o Calvin Klein, entre otras.