Tras renunciar a su escaño en el Congreso, María Dolores de Cospedal, exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, hace su vida en Madrid, donde se centra en su trabajo como abogada y en la venta del cigarral La Ermita, en Toledo, que tiene a medias con su marido, Ignacio López de Hierro. A pesar de haber rebajado su precio, la expolítica todavía no ha conseguido venderlo, según recoge Vanitatis.

La manchega busca un comprador para su finca, que ocupa 12.000 metros cuadrados de parcela, y cuyo valor es de 1.700.000 euros, un precio menor al que el matrimonio desembolsó por ella en 2011. En concreto, 600.000 euros menos, pues, por aquel entonces, el inmueble les costó a Cospedal y a Hilo de Inversiones, la empresa patrimonial de su marido, alrededor de 2,3 millones. En 2016, intentó venderla, sin éxito, con un precio de 2,1 millones.

Berkshire Hathaway Larvia, el brazo inmobiliario de Warren Buffett, es la agencia que gestiona la venta de la mansión, la cual define en el anuncio como "un activo sin comparación, una joya rodeada de naturaleza, que combina sus modernas y altas calidades con un corte clásico y elegante". El inmueble consta de cinco habitaciones distribuidas en cuatro plantas, tres baños, garaje, piscina y trastero.

De esta manera, la expresidenta del PP de Castilla la Mancha dice adiós a su vida en Toledo para vivir su día a día en la capital española, donde reside en un piso con todo tipo de comodidades asentado en el barrio de Salamanca. Allí vive junto a su marido y su hijo, que estudia en Madrid. Eso sí, la familia cuenta con otra propiedad en la organización Guadalmina, en Marbella.

Centrada en su profesión

La manchega es, desde enero de 2020, socia del bufete CMS Abniñana & Suárez de Lezo, donde, desde el Departamento de Procesal y Arbitraje, dirige un equipo de 27 abogados. "Siempre que me he apartado de la política he vuelto a mi profesión, porque me considero una persona absolutamente comprometida con ella, con vocación de excelencia y lealtad", explicó la expolítica tras iniciar esta nueva etapa, tal y como recoge un comunicado emitido por el despacho.

María Dolores de Cospedal está feliz. Ahora presta atención a sus inquietudes y disfruta de los suyos. Así lo declaraba tras su salida del PP: "Tiempo para mí, mis amigos y mi familia. Llevaba muchos años sin descansar apenas y he podido reflexionar y ver las cosas con perspectiva. Para ser consciente de lo que hice bien y en lo que me equivoqué", contaba en una entrevista con Yo Dona en 2019.

Tras dejar el PP de Mariano Rajoy, la manchega también solicitó su reingreso en la abogacía del Estado, donde ha permanecido aproximadamente un año. De hecho, en el desarrollo de su faceta como jurista, barajó la opción de acceder a la carrera judicial y de optar a la magistratura, según publicó El Confidencial.