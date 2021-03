Álvarez: "No esperen que ante el impago injustificado de un alquiler de 24 euros miremos para otro lado"

El debate entre ambos se ha producido después de que Álvarez, a preguntas de Palacios, haya indicado que en 2020 hubo, promovidos por Vipasa, un total de 31 desahucios, de los en 23 de ellos la vivienda estaba vacía, y en 2021 hubo 16, en 8 de ellos la vivienda estaba vacía.

"Si que quiero dejar muy claro que la consejería de Derechos Sociales cumple las leyes y por lo tanto ninguna persona en situación de vulnerabilidad ha sido desahuciada a propuesta de Vipasa", ha manifestado la consejera que ha incidido en que Vipasa que siempre intenta alcanzar acuerdos que impidan el desahucios logrando más de 1.200 los firmados.

Ante la respuesta de Melania Álvarez el diputado de Podemos, Rafael Palacios ha manifestado que agradece que se reconozca que Vipasa desahucia, lo que ha provocado la respuesta contundente de la consejera.

"No se equivoque, no va a encontrar en esta consejera que frente a la demagogia no apliquemos el rigor en la gestión de lo público y los accionistas de Vipasa son los asturianos y asturianas, eso lo primero", ha indicado la consejera lamentando que trate de hacer de la consejería "los malos de la película".

Ha recordado que el pago del alquiler es un deber y lo que trata de buscar Vipasa es lograr soluciones. Así ha recordado que la renta media de la vivienda pública en Asturias es de 78 euros de media y siempre calculándola en base a los ingresos, siendo siempre igual o inferior al 20% de los mismos.

"Si esta media es tan baja es gracias al esfuerzo solidario de los asturianos y de los que pagan el alquiler, así que ya está bien", ha indicado Melania Álvarez que ha añadido que "no es razonable ni debe esperarse que ante un impago injustificado de 61 recibos de 24 euros mensuales miren para otro lado".

Desde Podemos, el diputado Rafael Palacios ha sido muy crítico con la gestión de Vipasa y ha preguntado a la consejera si realmente sabe lo que está visando cuando firma esas cartas de desahucios. Además la ha acusado de ser culpable de desahucios por acción por omisión.

"Le agradezco que usted reconozca que Vipasa desahucia, porque Vipasa además de ser el peor casero de Asturias también desahucia. Sabe usted que hay familias que no tienen nada y ustedes les mandan cartas de demanda de desahucio, cartas que usted está visando", ha manifestado Palacios.

El diputado de la formación morada ha comparado el comportamiento de Vipasa con el de la "mafia italiana" que manda cartas amenazantes para tratar de cobrar las deudas y ha criticado que la consejería lleve meses sin responder al Defensor del Pueblo.

EL PP HABLA DE CRISIS DE GESTIÓN

La de Palacios no ha sido la única pregunta sobre Vipasa a la que ha tenido que responder la consejera. Así, la parlamentaria del PP, Reyes Fernández Hurlé ha preguntado a Álvarez cómo piensa resolver la crisis de gestión que sufre Vipasa.

"No puedo resolver aquello que no existe y es que Vipasa no sufre ninguna crisis de gestión", ha asegurado la consejera en respuesta a la diputada del PP. Así mismo ha dado la "bienvenida" al PP al debate sobre la vivienda pública uniéndose así a los grupos de la izquierda.

Melania Álvarez ha asegurado que el PSOE está muy orgulloso de la política sobre vivienda pública que ha desarrollado en los últimos años logrando que Asturias tenga el segundo mayor parque público del país.

Fernández Hurlé ha insistido en que las quejas de los inquilinos de Vipasa siguen incrementándose, también las reclamaciones por falta de mantenimiento de las viviendas públicas y las amenazas de desahucios, lo que a su juicio es una muestra de que la gestión falla.

"Son ustedes, los socialistas progresistas los que llevan prometiendo que no van a dejar a nadie atrás los culpables de que la gestión falle", ha manifestado la diputada del PP.