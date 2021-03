PP exige al ministerio Transición Ecológica "que paralice el derribo de viviendas en la fachada marítima de Los Nietos"

En una iniciativa registrada en la Asamblea Regional, Joaquín Segado, se ha hecho eco de la campaña iniciada por la Asociación de Vecinos de esta zona de playa para reclamar "la suspensión de las demoliciones programadas ya que supone dejar sin domicilio a varias familias" por lo que ha pedido "el indulto de estos hogares".

Según Segado, estamos hablando de "propiedades fruto de la lucha y el trabajo de honrados ciudadanos, que ha conocido varias generaciones de familias siendo muchas de ellas más antiguas que el propio paseo marítimo". Y añade que "además de eliminar su vivienda la Demarcación de Costas carga sobre los propietarios el coste de la demolición".

El portavoz 'popular' en el Parlamento regional reclama al departamento que dirige la ministra Teresa Ribera que "inicie un diálogo con sus propietario con el fin de buscar soluciones alternativas". Y recuerda que "en situaciones análogas en otras zonas de costa en España, el ministerio ha permitido a los propietarios continuar disfrutando de sus viviendas".

Para Segado, "no se entiende con los problemas de vivienda existentes en nuestro país que se arrebate el domicilio a personas a las que aún no se les ha dado respuesta a los recursos presentados". "Demandamos al ministerio que trabaja en la búsqueda de soluciones alternativas y de consenso para no privar de su hogar a personas que lo necesitan", ha concluido.