La Federación de Servicios de CCOO Extremadura pide que las ayudas a empresas por la Covid sirvan para mantener empleo

Así, ha afirmado que los trabajadores "esenciales" englobados en dicha federación, como los de Comercio, Hostelería y Turismo entre otros, son "esencialmente precarios" y por ello, a su juicio, las ayudas que reciben los empresarios de dichos sectores no deberían ser "a cambio de nada" sino para mantener y reforzar el empleo en los mismos.

De este modo lo ha planteado Tina Tarriño en declaraciones a los medios antes del comienzo este martes en Mérida del III Congreso de la Federación de Servicios de CCOO de Extremadura, donde será reelegida como secretaria general de la misma al ser la única candidatura presentada.

Se trata así de un congreso en el que están convocados 40 delegados que representan a sectores como Comercio, Hostelería, Servicios Técnicos y Sector Financiero, donde CCOO es en todos ellos el sindicato mayoritario en la región, y en defensa de los cuales Tarriño ha explicado que trabajará mirando al futuro "con preocupación" por las consecuencias de la Covid-19 pero al mismo tiempo con "gran responsabilidad" ante un momento "crítico".

DAR LA BATALLA

En esta misma línea se ha pronunciado la secretaria general de CCOO de Extremadura, Encarna Chacón, quien ha recalcado que la Federación de Servicios del sindicato seguirá "dando la batalla" para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de un sector "tan importante" como el que se engloba en la misma.

Así, ha recalcado que la Federación de Servicios de CCOO va a seguir trabajando para fortalecer "sobre todo" las condiciones de vida y de trabajo de los sectores "esenciales", a través del impulso de "convenios fuertes, regionales", ya que "no vale la excesiva sectorización que hay en el sector comercio en Badajoz, por ejemplo", sino que "hay que aglutinar", para lo que "también se exige la responsabilidad empresarial".

En este sentido, en declaraciones también a los medios antes de la celebración del III Congreso de la Federación de Servicios de CCOO de Extremadura, ha incidido en que la misma representa a los "trabajadores esenciales", que han sido los que han permitido que durante el estado de alarma y el confinamiento que la vida de la sociedad haya sido "lo más normalizada posible" al permitir "el abastecimiento de toda la sociedad".

Asimismo, también representa la federación a los trabajadores de sectores "esenciales" como el financiero que en regiones como la extremeña, donde "es más necesario que nunca el asentamiento poblacional", está sufriendo la desaparición -ha dicho- de sucursales en los entornos rurales.

En este sentido, tras incidir en que para CCOO la digitalización "es buena", ha considerado al mismo tiempo que también es "esencial" la relación y el contacto humano "sobre todo con personas mayores que están muy imbricadas en la región"; y ha defendido que en el sector financiero "no es todo el capital, no es todo el interés financiero, sino también tiene que tener una responsabilidad social con la ciudadanía".

AYUDAS A COMERCIO, HOSTELERÍA Y TURISMO

Sobre el tratamiento en forma de ayudas que Comercio, Hostelería y Turismo están recibiendo como consecuencia de la pandemia por parte de la Junta y del Gobierno central, Encarna Chacón ha destacado que "por primera vez" las subvenciones están llegando a las empresas.

"Evidentemente tenemos un parón en la economía fruto de la crisis sanitaria. Es verdad que hay un tutelaje importante con recursos públicos hacia las empresas", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado que todo el tipo de subvenciones que están recibiendo los empresarios como consecuencia de la Covid-19 vayan "ligados" al mantenimiento del empleo, porque "si no no tiene ningún sentido".

"Si no conseguimos mantener la estabilidad en el empleo en la región a través de estas ayudas no tendría sentido que fueran directamente a los empresarios sin que tuviera ninguna contrapartida", ha señalado.

Sobre si las ayudas están siendo suficientes o no para Comercio, Hostelería y Turismo, Encarna Chacón ha reconocido que "por pedir se puede pedir todo, pero los recursos también tienen una partida para gastar y hay que ingresar", y ha considerado "curioso" que "muchas veces los propios empresarios que están demandando muchas ayudas luego son reacios a participar en un sistema que permita también recoger más ingresos".

Así, ha defendido que habría que empezar a tener una "cultura más solidaria" en cuanto a lo que significa la fiscalidad en España. "Y esperemos que con estas situaciones donde se está protegiendo al empresariado también sean conscientes y responsables socialmente para que puedan compartir también esa parte de beneficio, porque cuando hay beneficios también la clase trabajadora necesita reportar de esos propios beneficios".

Por otra parte, sobre la petición del presidente del PP en la comunidad, José Antonio Monago, relativa a que se concedan ayudas a empresarios aunque no se encuentren al tanto de las cuotas de la Seguridad Social, la responsable de CCOO ha incidido en que "evidentemente" ese planteamiento "no" es bueno para los trabajadores; y ha puesto en duda la idoneidad de que "con dinero público se esté financiando las deudas que tenga el empresariado".

Además, ha recordado que en el último decreto regional publicado por la Junta de Extremadura "hay una especie también de morosidad permitida para que los empresarios con las ayudas puedan hacer frente a esas situaciones".

"Ya es momento de mirar de otra manera. Se está protegiendo al empresariado, pero también está la otra parte de los trabajadores y trabajadoras, donde los salarios, las condiciones, los horarios a veces ni siquiera se cumplen", ha dicho Chacón.

En este sentido, ha reiterado su planteamiento de que ante el dinero público que se conceda a los empresarios éstos apliquen una "responsabilidad" para que la ayuda que se les otorga sirva "para el mantenimiento del empleo, el mantenimiento de las empresas y mejorar las condiciones laborales de los sectores" como algo "fundamental" y como "lucha" de CCOO "al lado" de los trabajadores de Extremadura.

PETICIONES A NIVEL NACIONAL

A su vez, el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO a nivel estatal, José María Martínez, ha señalado que su federación afronta el "reto" de la salida de la pandemia con la reclamación de "nuevas medidas de apoyo a las empresas y sobre todo a las personas trabajadoras", así como también defendiendo que se piense "en cómo se va a hacer la transición en el tiempo" hacia nuevos modelos productivos.

Así, reclama medidas "a corto" y que el diálogo social, también en Extremadura, incorpore medidas de apoyo al empleo como ha ocurrido, ha dicho, en Andalucía; y ha defendido que los 11.000 millones de euros que el Gobierno central concederá en ayudas directas para superar la pandemia "tienen que tener también en Extremadura un encaje en el diálogo social para incentivar la transición".

Al mismo tiempo, a nivel nacional, ha defendido que el marco laboral nuevo "no puede ser el actual", ya que "la salida de la crisis no se puede dar con una devaluación interna de los salarios, no se puede hacer sin la negociación colectiva", y por ello reclama una "reforma" de la reforma laboral que evite "los elementos más lesivos y además adapte al tejido productivo a la nueva realidad en transición que nos enganche con las inversiones que los fondos europeos Next Generation van a tener para transformar los modelos productivos, también los de los servicios".