Hace unos días, Saúl Ortíz contaba en 20minutos que Pablo López estaba siendo el gran apoyo de Sara Carbonero en estos momentos tan difíciles para ella, no solamente por su separación con Iker Casillas, sino también por su lucha contra el cáncer.

Según contaron a 20minutos, Sara, melómana reconocida, se deja llevar por las apasionadas letras del malagueño que, confirman a este periódico, se está volcando en ayudarla a superar su separación matrimonial.

Una información por la que los periodistas preguntaron al cantante para salir de dudas. Muy tajante, el artista contestó a las preguntas con amabilidad.

"¡Pero si no la conozco!", respondió. Y, sobre su posible más que amistad, dijo: "¿Estáis de broma, no? Agradecido, pero voy a cerrar que me da vergüenza", aseguró, refiriéndose al coche en el que se metía en esos momentos.

La cosa no quedó ahí, ya que, cuando le comentaron que la periodista escucha su música, de la que es una gran fan, López no dudó no ha dudado en mostrar su agradecimiento público a la ex de Iker: "Eso es maravilloso, se lo agradezco muchísimo, gracias por estar aquí".