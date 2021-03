Coronavirus.- SOS Hoteleria llança la campanya de crowdfunding 'Apadrina un hosteler'

"La pandèmia, els confinaments, els tocs de queda i els tancaments perimetrals s'han portat per davant més de 100.000 negocis dedicats a l'hoteleria en tota Espanya, 9.000 d'ells a la Comunitat Valenciana", denuncia en un comunicat.

És més, aquesta associació adverteix que molts hostelers no han pogut acollir-se a cap de les ajudes directes aprovades pel Govern a causa d'impagaments o deutes tributaris als quals no han pogut fer front com a conseqüència de la crisi de l'últim any

Açò suposa, al seu juí, que l'administració està "condemnant" els hostelers que més ajuda necessiten a no poder recuperar-se. "No podem abandonar els hostelers que no es troben al dia amb l'administració", reivindica el seu president, Fidel Molina.

Davant aquesta situació, SOS Hoteleria s'ha unit a Lucía Vargas, jove valenciana que viu a Londres i que va llançar la idea de la campanya en xarxes socials. L'objectiu és sol·licitar recursos que puguen ajudar als hostelers que es troben en "situacions personals límit".