Puente considera que la moción no ha sido un "fracaso" y que el futuro de Tudanca "no dependía de que prosperara"

En declaraciones en el informativo matinal de Radio Nacional de España en Castilla y León, recogidas por Europa Press, Óscar Puente ha considerado que era "necesario" presentar la moción de censura que se votó este lunes para "presentar una alternativa" al actual Gobierno de la Junta, al que ve "achicharrado".

"En el caso de Castilla y León no se había producido ninguna moción de censura en 40 años, por eso me sorprende un poco que haya análisis que consideran un fracaso que la moción se haya presentado y no haya prosperado", ha reflexionado Puente, que ha matizado que para él "lo importante" era dejar claro que el Gobierno de Partido Popular está "achicharrado", no está unido y los ciudadanos "están hartos".

"Que no haya prosperado no quiere decir que no haya producido pasos adelante que yo creo que en el futuro se consolidarán", ha añadido el alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, que además ha mantenido que el futuro de Luis Tudanca "no dependía de que la moción prosperara o no".

Así, ha incidido en que era una "operación necesaria" para que el PSOE "retome la iniciativa" en la política de Castilla y León, pues ha recordado que ganó "con claridad" las últimas elecciones autonómicas y porque se requiere una alternativa al actual Gobierno, "que no resuelve un uno solo de los problemas de esta tierra", para que en 2023 se produzca "el cambio que algunos prometieron y no han cumplido".

Según ha subrayado el regidor socialista, en referencia al actual vicepresidente de la Junta y representante de Ciudadanos, Francisco Igea, se comprometió en 2019 a "dar carpetazo" a una etapa de 32 años del Partido Popular en Castilla y León pero ahora ya van por 34 y "camino de 36", algo que en su opinión resulta "insostenible por higiene democrática".

Por otro lado, ante la presencia del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, en las Cortes de Castilla y León tras la votación en la que la moción de censura decayó ha apuntado que le sorprenden las "muestras de euforia" porque "no lo han podido tener muy claro" ya que el pasado viernes hubo una "deserción" en Ciudadanos y ha aventurado con que "alguna más que se lo ha pensado".

De hecho, ha ironizado con que Casado "estaba con el coche a 50 kilómetros de Valladolid esperando a ver qué pasaba para venir o darse la vuelta y volver a Madrid".