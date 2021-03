Un total de 1.932 estudiants es beneficiaran de les beques salari concedides per universitats per al curs 20-21

Les beques salari, lligades a la renda, pretenen "garantir que l'alumnat que inicia els estudis puga acabar la seua formació universitària amb un salari destinat a formar-se". D'aquesta manera, els estudiants poden col·laborar amb la seua família aportant un sou de fins a 600 euros al mes durant els quatre anys de formació, sempre que supere acadèmicament els cursos i complisca amb els requisits acadèmics establits en la convocatòria, explica el departament que dirigeix Carolina Pascual en un comunicat.

Les ajudes estan dirigides als alumnes i alumnes que inicien per primera vegada els seus estudis universitaris en el curs 2020-2021, així com als i les estudiants beneficiaris d'aquestes ajudes en la convocatòria del passat any.

La Conselleria destina a aquestes subvencions un import global màxim de màxim de 14.500.000 euros en 2020. Aquesta quantia podrà incrementar-se fins a en 2.000.000 euros addicionals, corresponents a l'anualitat de 2021, i que aniran destinats, en una nova resolució, a aquells alumnes que no resulten beneficiaris de les beques del Ministeri d'Educació.

Amb açò, Universitats ha augmentat en un 15% la inversió total destinada a ajudes pel que fa al passat curs i ha multiplicat per quatre l'import assignat a aquesta modalitat de beques, que ha passat de 4,2 milions d'euros en 2016, a 16.500.000.

En concret, dels alumnes d'universitats públiques de la Comunitat beneficiaris de beca salari, 643 corresponen a la Universitat de València i reben 2.771.700 euros; 229 alumnes estudien en la Universitat Politècnica de València i l'import concedit arriba als 993.200 euros.

Pel que fa a la Universitat d'Alacant, el nombre de beneficiaris és de 713 i rebran 3.086.300 euros; pel que fa als alumnes i alumnes de la Universitat Jaume I de Castelló, el nombre de beneficiaris és de 150 i rebran 651.800 euros i, finalment, el nombre de beneficiaris de la Universitat Miguel Hernández d'Elx és de 197 i rebran 847.100 euros, detallen.