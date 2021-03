Coronavirus.- Els autocines estan "abocats al tancament" pel canvi d'hora de primavera

Amb el marc restrictiu actual i el toc de queda establit a les deu de la nit, els autocines "no tindran temps suficient per a exercir la seua projecció" perquè és necessari que haja fosquejat per complet perquè una projecció a l'aire lliure es duga a terme.

AVECINE, en un comunicat, exigeix una normativa que els permeta un canvi legal per a poder treballar, a més de recordar que "la problemàtica seguiria estant present" encara que el toc de queda es retardara a les 23 hores perquè cada dia que passa fosqueja un minut més tard.

Es tracta d'una reivindicació que ja va llançar a principis de març en la jornada Cultura Segura celebrada en el Palau de les Arts. Leví Navarro, vicepresident de l'entitat, va posar l'accent en la instauració d'un passaport cultural que permeta als assistents d'un acte cultural la tornada a casa dins del toc de queda, servint la seua entrada com a salconduit.

En aquesta línia, el president d'AVECINE, Antonio Such, va enviar el 4 de març sengles cartes tant a Presidència de la Generalitat com al conseller de Cultura, Vicent Marzà, exposant la problemàtica a la qual s'enfrontarien els autocines si no se'ls dotava d'un marc legal que els permeta treballar.

"Defenem la Cultura com a acte social segur, pot haver-hi una expressió cultural més segura que acudir al cinema dins del teu propi cotxe? Ha començat el compte arrere per als autocines i necessitem un marc legal que ens protegisca perquè puguem exercir la nostra activitat", reivindiquen.

Aquest passat dilluns, l'associació va tornar a enviar cartes a Presidència de la Generalitat i a la consellera de Justícia, Gabriela Bravo, sol·licitant que s'equipare legalment la tornada a casa d'un autocine a la tornada al domicili d'un treballador que acaba la seua jornada laboral davant el toc de queda.

VOLTA A CASA EN EL COTXE

La seua petició és que els autocines puguen iniciar la sessió com a hora límit l'establit pel toc de queda i que la gent puga tornar als seus domicilis igual que ho fan els treballadors una vegada actiu el toc de queda. També recorden que la tornada a casa d'un autocine es realitza exclusivament dins del propi vehicle, amb el que "no hi ha mobilitat en la via urbana".

Per tot açò, Autocine Star a Pinedo (València), Autocine Drive-In a Dénia i Autocine El Sud a Mutxamel (Alacant) esperen una solució administrativa que els permeta seguir treballant de forma segura, "tal com ho han fet en tot moment".