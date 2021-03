Brad Pitt, desolado tras la acusación de violencia doméstica de Angelina

¿Existe la redención para un hombre? Dependerá, por supuesto, de lo que haya hecho, pero también de cómo intente vivir su vida en el presente. Quizá por eso le ha dolido tanto a Brad Pitt la demanda de su exesposa, Angelina Jolie, por violencia doméstica (en el derecho estadounidense no está definida la violencia de género como tal) en el fase final del juicio por la custodia de los hijos que tuvieron cuando eran pareja.

El actor de 57 años piensa muy probablemente que ha cambiado, sobre todo en lo que respecta a sus vicios, la bebida en su mayor parte, aunque también otras drogas, y que ocasionaron graves enfrentamientos entre el intérprete y Jolie, cuya intención es testificar sobre este abuso conyugal, algo que también harán sus hijos.

Estos apoyarán la versión de Maddox, tal y como informa The Blast, el mayor de todos, que tiene 19 años y estudia en Seúl, en Corea del Sur. Pax, Zahara, John y los mellizos Knox y Vivienne, todos ellos viviendo con la actriz y directora, refrendarán las palabras de Maddox sobre el incidente del 14 de septiembre de 2016, en un vuelo entre Francia y Los Ángeles, cuando Pitt, bajo los efectos del alcohol, habría agredido física y verbalmente a Maddox, produciéndose una ruptura de las relaciones entre ambos.

Varias fuentes han contactado con Page Six para declarar que varios terapeutas elegidos por el tribunal han entrevistado a los niños y se piensa que pueden ser incorrectos los informes negativos contra Pitt que ha dado Maddox, por lo que el actor de Malditos bastardos o Se7en no habría cometido abuso infantil, algo que ya fue investigado por el FBI y el Departamento de Servicios Familiares e Infantiles del condado de Los Ángeles y del que fue absuelto por falta de pruebas, ya que "no hubo contacto físico inapropiado".

Sin embargo, con la custodia en juego (si pierde el juicio contra Angelina Jolie, Pitt no obtendría el 50% de la custodia legal), se podría reabrir el caso. Este gesto de su exmujer y sus abogados es lo que ha dejado en un estado tan devastado al intérprete de Érase una vez en... Hollywood o El club de la lucha, dado que todo hacía indicar que se habían reconciliado gracias a la terapia familiar e incluso la propia Jolie alabó a su exmarido por estar actuando de padre modelo.

"Brad está totalmente desconsolado porque Angelina haya tomado esa vía [contra él]. Aún guarda muchos sentimientos tras su matrimonio y por eso se ha hecho responsable de sus actos y ha asumido sus problemas pasados. Por ejemplo, ha dejado de beber", explican fuentes cercanas a la expareja.

"El matrimonio fue muy apasionado en ocasiones y en otras muy tóxico y, como casi todas las parejas, tuvieron sus peleas, pero también compartieron una gran cantidad de buenos momentos juntos. Brad no ha tenido problemas en hablar ahora de sus problemas con la bebida y las drogas en aquellos tiempos", añaden.

Los informadores aseguran que la tristeza de Brad Pitt proviene de que ni él ni su equipo han atacado nunca a Angelina y esperaban lo mismo de su parte: "Brad y su equipo legal nunca se han mostrado beligerantes con Angelina. Pero el equipo siente que esta filtración ha sido calculada para influenciar la opinión del tribunal antes de la conclusión de su juicio".

Fue el pasado 12 de marzo cuando la intérprete de Inocencia interrumpida o Maléfica presentó nuevas pruebas contra el actor, afirmando que tanto ella como sus hijos estarían dispuestos a presentar "pruebas y testimonios que demuestran violencia doméstica". "Brad siente que está cada vez más aislado de sus hijos y está devastado por eso", terminan aclarando las fuentes de Page Six.