La UE finança part de les obres de la plaça de Bruges

Dels més de 8,3 milions d'euros que costaran les obres de regeneració urbana de l'entorn de la plaça de Bruges, Llotja de la Seda, Mercat Central i Església dels Sants Joans, la Unió Europea finançarà quasi un 40%, és a dir, 3,2 milions.

Així ho va anunciar ahir el regidor d'Innovació, Carlos Galiana, que va informar que Europa ha concedit a la ciutat de València un nou IDAE i serà “el sisé, encara que en aquest cas la quantia econòmica és la més gran amb diferència”.

“El treball de l'Oficina de Projectes Europeus dóna els seus fruits i aconsegueix una nova ajuda de fons europeus. Aquest tipus d'ajudes van encaminades a la inversió en renovables i a l'estalvi del consum energètic, i ens confirma que València és una de les ciutats europees que lidera el nou model de ciutat que ha plantejat la Unió Europea per als anys futurs”, va dir Galiana.

Per part seua, la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, va assenyalar que el pla avança “molt ràpid i dins de molt poc veurem l'inici d'un projecte que posa en valor les nostres principals joies patrimonials”, i va recordar que les obres s'han adjudicat per 4.882.876 euros, més el 21% d'IVA, i una reducció de 104 dies sobre el termini inicial d'execució de 15 mesos, quedant-se en un any aproximadament. Per tant, “al començament de 2022 podria estar finalitzada una de les intervencions urbanes més importants de la ciutat”.

Les ajudes de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia d'Espanya (IDAE) contribuiran, ara com ara, a les arques municipals amb més de 4,6 milions d'euros en sis projectes diferents: els carrils bici del passeig de l'Albereda i General Avilés, la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic, diverses pèrgoles fotovoltaiques o la reurbanització de l'entorn del Mercat de Sant Pere Nolasco. “Acostem Europa als ciutadans i ciutadanes”, va concloure Carlos Galiana.