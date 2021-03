Vaga i barricades en la factoria de Pilkington

El sector automobilístic de la Comunitat Valenciana pateix les conseqüències de la crisi econòmica, agreujada per la pandèmia de coronavirus. Als continus ERTO i ERO que s'han anat encadenant en Ford Almussafes, l'autèntica locomotora del sector a la regió, se sumen els problemes que travessen nombroses empreses subsidiàries i auxiliars dedicades a la fabricació de subministraments o components. Una d'elles és Pilkington, a Sagunt, que subministra vidre als principals fabricants d'automòbils d'Espanya, entre ells Ford, però també a Seat, Mercedes, Peugeot, Citröen o Renault, i que compta amb més de 400 treballadors.

Ahir, aquests empleats van iniciar una vaga en protesta per la intenció de la multinacional de tancar una de les línies de producció de la planta i acomiadar a 37 persones. Des de primera hora del matí, els treballadors van muntar barricades i van prendre fogueres amb pneumàtics en la seu de la factoria.

La vaga, convocada pel comité d'empresa, està previst que dure fins a finals d'abril, de dilluns a divendres, per a reclamar inversions en la línia de laminatge i davant el temor al fet que el tancament d'aquesta línia s'estenga a la resta de la planta.

La direcció de l'empresa va traslladar la seua decisió de tancar la línia de laminatge, la qual cosa “posa en risc la viabilitat de tota la planta”, segons el comité d'empresa, que assegura que la multinacional “vol emportar-se la producció per a omplir altres plantes d'Europa que estan més buides”.

Des d'abans de les 6 del matí, diversos piquets van informar ahir els vehicles que circulaven per la zona sobre l'objecte de la vaga i les conseqüències no sols per als treballadors de Pilkington, sinó també sobre el seu impacte a la comarca si es produeix el tancament de la factoria. Pràcticament la totalitat dels treballadors van recolzar de manera massiva la vaga, que va paralitzar la producció quasi íntegrament, segons el president del comité d'empresa, Rubén López.

El comité d'empresa es reunirà hui amb la delegada del Govern, Gloria Calero, per a exposar la situació de la planta i sol·licitar “el màxim suport en la resolució del conflicte”, i ha demanat una trobada amb la Direcció General de Treball perquè els compromisos que es puguen adquirir per part de la direcció de la companyia “siguen també amb les administracions públiques”.

CC OO ha convocat una conferència de representants sindicals de l'automòbil per a aquest divendres. Sota el lema #ALaOfensiva, advoca per “exigir responsabilitats al més alt nivell, davant l'obscurantisme amb el qual es gestiona el futur del sector, i el de Ford en particular”.

Un sector amb 30.000 ocupacions

El sindicat CC OO proposa la creació d'un “front comú” per a defensar el sector de l'automoció en la Comunitat, “que ocupa a unes 30.000 persones directes”, entre els treballadors de Ford Almussafes i les més d'un centenar d'empreses auxiliars.