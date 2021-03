'Maestros de la costura' expulsa a Laura y ya tiene a sus cuatro finalistas

Este lunes, La 1 de Televisión Española emitió una de las últimas galas de esta edición de Maestros de la costura. En ella, se concretaron los nombres de los cuatro finalistas del concurso. Pero antes, tocó despedir a Laura, una de las protagonistas indiscutibles del formato.

Por ello, serán Lluis, Yelimar, Gabriel y Ancor quienes luchen finalmente por hacerse con el mandil dorado en el próximo programa, que se emitirá la semana que viene. Uno de ellos tomará el relevo a Joshua, que se convirtió en el ganador de la tercera edición.

El cine puede con Laura

Tras una prueba en el que estuvo el polifacético Josie, los concursantes fueron visitados por Loles León, en un reto que tenía mucho que ver con su profesión de actriz, pues los aprendices debieron reproducir trajes de películas como La niña de tus ojos (Laura), Las brujas de Zugarramurdi (Yelimar), Belle époque (Lluís) y Ágora (Gabriel).

El desafío superó a una Laura que, además, no dejó de llorar en toda la prueba. Sin embargo, esta decidió hacer una lectura positiva de la experiencia y, aunque se encontraba "triste y feliz", dijo: "Muchas gracias por todo, me lo he pasado superbién, he aprendido muchísimo. Ha sido casi como cumplir mi sueño y dedicarme a lo que me gusta, gracias por confiar en mí".

Gracias por tu simpatía y por tus ganas de aprender, @lauramdlc4. Te echaremos mucho de menos 💖💖💖#MaestrosDeLaCosturapic.twitter.com/pxpponGkNm — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 23, 2021

Esto llegó de que ella se mostrara muy dura consigo misma, aunque el jurado valoró su trabajo. “Precisamente tú no nos has dado nunca un motivo para enfadarnos. Nos sabe fatal que estés así. En esta prueba te hemos visto trabajar muchísimo, otra cosa es que el trabajo esté bien hecho”, dijeron los jueces.

En redes, muchos usuarios comentaban que Laura no merecía estar en la final, algo que rechazó por completo María Escoté: “Estás aquí por tu trabajo, no quiero volver a oír la palabra vergüenza porque no la mereces”.