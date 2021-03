Este lunes, Telecinco emitió en su prime time el debate de La isla de las tentaciones. Entre otras imágenes inéditas, el programa mostró el momento en el que, en la hoguera, Marina vio las imágenes de los últimos días de su todavía pareja, Jesús, en la villa.

En ellas, se mostraba a Jesús con una tentación con la que no se le había visto hasta la fecha: Lara. Así, en un día pasó a centrar todas sus energías en ella y, tras un par de conversaciones cómplices, durmieron juntos. Esto fue algo especialmente chocante pues, desde que empezó el formato, Jesús se centró en conocer a Stefany.

Tanto es así, que la joven fue a defenderle a la hoguera con los chicas. Sin embargo, poco después le tocó cambiar su opinión sobre el sevillano. "Eres una tía top. Eres la tía que más me ha impresionado. De menos a más, físicamente me has impresionado la que más, tienes piernas altas y culo", le dijo Jesús a Lara al comenzar a hablar.

Marina: "¿Te das cuenta cuando una persona es un hombre o un niño? Pues yo he estado con un niño" #TentacionesDBT9https://t.co/aRYuaXgbVmpic.twitter.com/u5qWICMy2Z — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 22, 2021

La gallega aprovechó para comentar que estaba fatal por la cantidad de tiempo que llevaba sin practicar sexo. Tras unas horas y con una fiesta de por medio, Lara le pidió a Jesús que le trajera un vaso de agua.

Después de alguna broma, ambos se besaron y él le ofreció dormir en su cama. Al ver los vídeos, Marina soltó una carcajada mientras sus amigas ponían expresión de incredulidad: "Está perdido de la vida. Me llena de satisfacción, porque tengo la plena verdad. Dice que no se mete en la cama porque le daría vergüenza por su padre, y ahora lo hace. Aquí se ve si es un hombre y un niño y yo he tenido al lado un niño. Yo no estoy viviendo la experiencia como el, yo he fallado, pero tengo dos dedos de frente. No como él", comentaba.