Melyssa Pinto, última concursante confirmada de 'Supervivientes 2021': "Me apoyaré en Tom Brusse"

Una vez más, los rumores eran ciertos. Telecinco ha empezado su semana confirmando a Melyssa Pinto como concursante de Supervivientes 2021. Así se ha sabido en el Debate de la isla de las tentaciones, programa presentado por Sandra Barneda.

La participación de la catalana implica que le tocará convivir de nuevo con su exnovio, Tom Brusse. Ya desde la confirmación de el francés como concursante, se dispararon los rumores sobre que Pinto también participaría. Sin embargo, cabe destacar que ninguno de los dos se ha mostrado precisamente reacio ante la idea de convivir con el otro.

Así, Pinto ha asegurado que se apoyará en él, que se conocen y es algo que remará a favor. Por su parte, Brusse ha dicho que la ayudará en lo que pueda, y ha mostrado ser un superviviente muy aplicado al compartir que había averiguado que, ante las más bajas temperaturas, lo mejor es quitarse la ropa y pegarse a otra persona.

"No tengo ningún miedo"

Melyssa, además, no ha dudado al mostrar que se siente pletórica ante la idea de incorporarse al concurso. "Estoy súper contenta, no tengo ningún miedo. Quien me conoce sabe que el mar es mi hábitat. Creo que me puede ir bien, porque soy muy fuerte".

Su exnovio añadió que se alegraba porque sabía que ir al reality era el sueño de la diseñadora, y el resto de colaboradores centró su atención en otra persona: Sandra Pica, la pareja actual de Tom Brusse. "Sandra debe estar haciéndose cruces ya", comentó Alba Carrillo.

De esta manera, Melyssa Pinto se suma a una lista de la que ya forman parte Lara Sajen, Marta López, Carlos Alba, Olga Moreno, Tom Brusse, Alexia Rivas, Sylvia Pantoja y Antonio Canales.