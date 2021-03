Unanimidad en el Parlamento para pedir al Gobierno reactivar trámites del PROT y que se apruebe esta legislatura

Todos los grupos han destacado que el PROT es un "pilar básico" para planificar "la Cantabria del futuro" y, aunque han insistido en que su función incluye "mucho más", han centrado el debate en su utilidad para "zonificar" el territorio recogiendo corredores ecológicos y declarando zonas protegidas de cara a los parques eólicos que se están proyectando en la región.

En este sentido, todos los portavoces se han posicionado a favor de las energías renovables y en impulsarlas protegiendo el paisaje y el territorio, por lo que han apostado por hacerlo basándose en lo que marque el futuro PROT.

Sin embargo, han rechazado una moción de Vox que pedía crear un instrumento normativo que permitiera suspender la concesión de licencias para la aprobación de parques eólicos hasta que no se haya aprobado el PROT y haya entrado en vigor el Plan Energético de Cantabria (Plenercan), ya que el primero regula los espacios protegidos y marcaría dónde se pueden colocar aerogeneradores y dónde no, y el segundo define la cantidad de energía necesaria para la región.

Esta iniciativa no ha obtenido el apoyo de ninguno de los grupos de la Cámara, aunque PP y Cs se han abstenido y sí estaban dispuestos a apoyarla -son los grupos que conforman la oposición, junto a Vox- si se aprobaba una enmienda de los 'populares' que Vox no ha aceptado y que pedía apoyar las alegaciones presentadas por los municipios afectados por el proyecto del parque eólico Garma Blanca e instaba al Gobierno a presentar alegaciones para que no salga adelante por su impacto en los valles pasiegos.

El diputado de Vox Cristobal Palacio ha presentado la iniciativa argumentando que es necesario parar la tramitación de los parques hasta tener claras "las reglas del juego", porque sería "injusto dar esperanzas" a empresarios para instalarse en zonas que luego proteja el PROT. Igualmente, ha apuntado que el número de aerogeneradores que han solicitado permisos "dobla" la cantidad de energía que se prevé en el Plenercan, 700 megavatios.

Aunque los grupos se han mostrado de acuerdo con el planteamiento de tener en cuenta el PROT para conceder permisos a este tipo de proyectos, desde el PRC -partido que está al frente de las consejería de Industria y de Ordenación del Territorio, de las que dependen el Plenercan y el PROT, respectivamente- el diputado Pedro Hernando ha tachado de "falso" lo dicho por Vox en relación al ruido "infernal" de los aerogeneradores, que provoquen la muerte de las aves, que sean un "lastre" para el turismo, etcétera.

Por el contrario, ha defendido que la energía eólica es "progreso y futuro", un recurso limpio, economía sostenible y apuesta frente al cambio climático, además de que ha destacado el "fracaso histórico de Cantabria en energías renovables", ya que solo supone un 0,1% de la media nacional, mientras Castilla y León tiene el 24% o Galicia el 12%, ha detallado.

LA LEGISLATURA DE "LA CANTABRIA DEL FUTURO"

Hernando también se ha alegrado por el "interés" de los partidos de sacar adelante el PROT y ha aceptado su "mano tendida" porque si termina la legislatura habiendo aprobado la nueva ley del suelo, el PROT, el Plan de Sostenibilidad Energética y las inversiones previstas con los fondos europeos en ejecución, esta legislatura "no quedaría para la historia como la legislatura del Covid, quedaría para la historia como la legislatura para la Cantabria del futuro".

Desde el PSOE, Javier García-Oliva ha aclarado que la postura del partido con respecto a los proyectos eólicos es desarrollarlos basándose en las "dos patas" de la zonificación o definición de lugares en los que se pueden instalar los aerogeneradores, tarea que corresponde al PROT, y a continuación de hacer una evaluación conjunta del impacto que puedan tener todos los parques proyectados, no de forma separada.

Aprobar un parque sin realizar esos dos pasos sería "una temeridad", a juicio del socialista, que ha recordado que el de Garma Blanca no compete al Gobierno autonómico sino al central a través del Ministerio para la Transición Ecológica.

Con respecto al Plan Regional de Ordenación, que también considera "fundamental" porque "establece un modelo territorial", ha recordado que el Gobierno (PRC-PSOE) se comprometió a llevarlo al Parlamento antes de acabar la legislatura ha confiado en que "va a llegar mucho antes" porque "no partimos de cero", sino que en la anterior legislatura se recorrió ya un "largo camino" y se elaboró su proyecto con "bastante consenso".

Y ha aclarado que el documento es "mucho más" que lo relativo a parques eólicos y es importante para otras cuestiones como, por ejemplo, regular la extensión de las plantaciones de eucaliptos.

Desde la oposición han criticado que el Ejecutivo ha dejado el PROT "en un cajón" y han considerado "esencial" planificar dónde pueden ubicarse los aerogeneradores para evitar "cargarse" zonas como los valles pasiegos, aunque han insistido en que no están en contra de la energía eólica.

"Energía eólica sí, pero no así", ha sentenciado el 'popular' Roberto Media, que ha definido al PP como un partido "moderno, europeista que promueve el progreso y el bienestar de los ciudadanos y conoce perfectamente las exigencias europeas en materia de energía", pero ha mostrado su rechazo a Garma Blanca porque "no viene solo".

En este sentido, y al igual que el PSOE, ha apostado por someter a valoración ambiental todos los parques proyectados de forma conjunta y no "fragmentada".

PP y Cs han opinado que reactivar el PROT debe ser una "prioridad" para el Gobierno porque, como ha dicho desde la formación naranja Félix Álvarez, permitirá evitar polémicas como la generada por Garma Blanca y será "base" para ordenar y cohesionar el territorio.

Por último, Vox ha considerado "muy ambicioso" pensar que en dos años va a salir adelante el PROT cuando se lleva "16 años esperando su aprobación". Por ello, había presentado una enmienda a la iniciativa de Cs estableciendo una serie de plazos, pero el grupo naranja la ha rechazado al considerar que daba "poco tiempo".