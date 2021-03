Ciudadanos y PSOE 'cierran filas' de cara a la moción de censura en el Ayuntamiento de Murcia

En las filas 'naranjas' han mantenido sus primeras reuniones internas de trabajo de cara a la posible reestructuración de la Administración municipal respecto al nuevo equipo de gobierno que pueda surgir tras el debate y votación de la moción de censura el próximo jueves, según ha reconocido Gómez en declaraciones a Onda Regional de Murcia recogidas por Europa Press.

Al respecto, Gómez ha destacado la "unidad en su grupo". También ha asegurado que el acuerdo con el Grupo Municipal Socialista "sigue con las mismas condiciones", lo que significa que el portavoz de los socialistas en el Consistorio murciano, José Antonio Serrano, será el alcalde de Murcia los próximos dos años, hasta que acabe la legislatura.

Ciudadanos, mientras tanto, sigue trabajando con el PSOE para 'perfilar' la situación del equipo de Gobierno municipal . En este sentido, la formación 'naranja' ha tenido una reunión en la sede de Centrofama para trabajar en el acuerdo de Gobierno con el PSOE y, sobre todo, en reestructurar la Administración municipal.

Sobre la posibilidad de que fracase la moción, Gómez ha subrayado que "el PP ya dijo que trabajaría para evitarla".

"NO NOS VENDEREMOS AL DIABLO"

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Serrano, ha recordado que el motivo de la moción de censura, que ha movilizado a los ediles socialistas y de Ciudadanos, "se centra en las sospechas y denuncias de corrupción en varios contratos municipales", según ha reconocido en el programa 'Plaza Pública' de Onda Regional.

En este sentido, Serrano ha asegurado tener "mucha confianza" en las personas que han firmado la moción de censura, a lo que ha puntualizado que "no todos nos vendemos al diablo y no todos tenemos un precio", en clara alusión a la posibilidad de que pueda existir algún caso de transfuguismo entre los 15 concejales firmantes. No obstante, el portavoz socialista ha asegurado "no haber detectado nada" y que "15 concejales nos hemos puesto de acuerdo para firmar esta moción de censura".

Sobre si era el momento idóneo para llevar a cabo esta acción, Serrano ha asegurado que "hemos dado el paso al frente cuando las circunstancias así lo han marcado", a lo que ha añadido que "cuando muchas familias no tienen para poder calentarse, cuando los escolares no disponen de Wifi para seguir sus estudios; es ahí cuando hemos dado este paso adelante".

En cuanto a las posibles líneas de trabajo del nuevo equipo de Gobierno resultante tras la moción, el edil socialista ha indicado que una "buena hoja de ruta para empezar" sería el documento de 64 medidas que firmaron los 15 concejales hace un año. No obstante, ha reconocido que lo primero es "priorizar a la gente" y ha arremetido contra el Grupo Popular al señalar que "los gestores deben ser los primeros en dar la cara y no los primeros en vacunarse".

Tampoco, Serrano ha querido desvelar cómo sería el reparto de competencias entre los ediles. En este aspecto ha usado un símil deportivo al decir que van "partido a partido" y que una vez se apruebe la moción "pondremos los detalles y estas cuestiones encima de la mesa".

Finalmente, el candidato a alcalde en la moción de censura contra José Ballesta ha pedido a los vecinos de la capital que "estén tranquilos" en este posible relevo del mandato que se consumará previsiblemente el próximo jueves porque "no se van a paralizar los servicios municipales".