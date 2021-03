El PP acusa a Gabilondo de "mentir" al decir que no pactaría con Iglesias: "Sánchez dijo que no dormiría tranquilo"

"Sinceramente parece que el señor Gabilondo empieza la precampaña ya mintiendo a los madrileños porque seguro que los telespectadores se acuerdan de ese Pedro Sánchez que decía que no dormiría tranquilo si el señor Iglesias estuviera en el Consejo de Ministros". El PP ya está en precampaña y así lo ha demostrado este lunes el vicesecratario de Comunicación, Pablo Montesinos, que se ha referido a las palabras de Ángel Gabilondo sobre que no pactaría con Pablo Iglesias tras el 4-M, unas palabras que el PSOE matizó después asegurando que no son la posición del partido ni del Gobierno.

Para Montesinos, tanto Gabilondo como Iglesias "forman parte del mismo ticket", en relación a un posible pacto de la izquierda, y por eso llama a que el "votante de centroderecha y el votantes descontento con el PSOE" voten a Isabel Díaz Ayuso. Con Gabilondo e Iglesias, avisó, la consecuencia serán "subidas de impuestos, que ya están deslizando".

