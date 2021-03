Euskadi muestra sus buenas prácticas en Igualdad junto con el Gobierno de Flandes y el Ayuntamiento de Nueva York

En el evento, que se ha desarrollado coincidiendo con la celebraciónde la 65 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que organiza anualmente la ONU y que este año tiene como tema principal la participación de las mujeres en la toma de decisiones, han tomado parte junto a Artolazabal, el ministro flamenco de Interior, Asuntos Administrativos, Integración Cívica e Igualdad de Oportunidades, Bart Somers, y la comisaria de Asuntos Internacionales de la ciudad de Nueva York, Penny Abeywardena.

Bajo el título "Local and Regional Governments at the Forefront of WomenEmpowerment" (Gobiernos locales y regionales en la vanguardia enempoderamiento de las mujeres), Artolazabal ha dado a conocer algunas de las buenas prácticas impulsadas por las instituciones vascas en la materia como el apoyo que Emakunde ha prestado desde su creación al asociacionismo de mujeres, la existencia un órgano de interlocución directo de las asociaciones con el Gobierno Vasco, como es la Comisión consultiva o la iniciativa Virginia Wollf Basqueskola que Emakunde y Eudel impulsan conjuntamente con el objetivo de crear un espacio propio de alcaldesas y concejalas vascas, en el que encontrarse, formarse, empoderarse y tejer alianzas para impulsar su incidencia política.

La consejera ha señalado que ya en la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer celebrada hace 25 años se acordó que, "sin empoderamiento de las mujeres, no hay igualdad", y ha subrayado que las políticas de igualdad vascas han estado siempre alineadas con este objetivo y con los marcos internacionales en la materia.

Así, ha destacado que el empoderamiento de las mujeres es "uno de los ejes del VII Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, hoja de ruta detodas las instituciones vascas en materia de igualdad".

En palabras de Artolazabal, "no estamos hablando únicamente del derecho de las mujeres a participar en la política, en la toma de decisiones, estamos hablando también de otra manera de hacer política que creemos es posible".

La consejera ha hecho un repaso de los principales hitos de las políticas de igualdad vascas, con una mención especial a lo que ha supuesto para la igualdad en Euskadi la aprobación en 2005 de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

En este sentido, ha recordado la próxima modificación de la ley, que, según ha señalado, esperan que "vaya a propiciar un gran pacto de país por la igualdad y por una sociedad libre de violencia contra las mujeres y a suponer un refuerzo de los recursos personales, económicos y materiales destinados a las políticas de igualdad".

Este evento ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la Delegación del Gobierno Vasco en EEUU y Emakunde, en colaboración con el Gobierno de Flandes.