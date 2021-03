Javier Guerrero: "Me coge el periódico hasta el quiosquero de enfrente"

Durante este año de pandemia, 20minutos ha mantenido su edición en papel con un objetivo primordial: hacer llegar la información a un gran número de personas dentro de las ciudades en las que opera, cuando estar al día ha sido (y es) más importante que nunca.

Javier es una de las caras visibles de este medio. Un repartidor que, día a día, transmite la labor social del periódico haciendo posible su distribución, de forma gratuita y en mano, a los lectores de Barcelona.

Pregunta: ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el reparto?

Respuesta: Llevo un año y dos meses, principalmente en la parada de Hospital Clínic.

P.: ¿Dejaste de trabajar durante la pandemia?

R.: En mi caso solo durante un mes, aunque siempre he tenido otro trabajo, así que estaba tranquilo.

P.: ¿Cómo fue la vuelta?

R.: Al principio éramos menos repartidores y teníamos menos tirada, pero seguíamos ahí con todo el protocolo de seguridad: la empresa nos proporcionó mascarillas, guantes, gel hidroalcohólico e incluso gafas.

P.: ¿Y en cuanto al ánimo de las personas que pasaban por tu punto de reparto?

R.: Durante los primeros días lo cogía menos gente porque seguía estando el miedo a contagiarse, pero con el tiempo ha ido mejorando todo, hay mucho menos reparo y, poco a poco, retomamos la afluencia normal. Viendo que yo seguía ahí, han ido confiando y vuelven a coger el diario.

P.: ¿Te reconocen esas personas que ves cada día?

R.: La verdad es que sí. Con el tiempo, la gente te va hablando y se va generando un cariño especial. Charlamos (con respeto, eso sí) de política, de deporte, de cosas que van pasando… y al acabar mi turno, algún día me traen cafés, bombones o detalles en Navidad. Incluso el quiosquero de enfrente me tiene cariño, me coge diarios casi todos los días y me regala cosas aunque seamos 'competencia'.

P.: Si me tuvieses que hablar de alguien en concreto, sería…

R.: De un chico joven y un señor mayor que están siempre desde primera hora. Yo siempre llego 20 minutos antes y ahí me los encuentro, y nos quedamos charlando y tomando café o algo hasta que viene la furgoneta.

P.: ¿Qué crees que es este periódico para Barcelona?

R.: Es esencial, porque lleva la información de todo resumida. Viene muy bien para la gente, para que con el diario puedan estar informados de lo más importante del día.