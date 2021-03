Bulos y desinformaciones sobre supuestas reacciones, convulsiones y muertes por la vacuna contra la Covid-19

Tras el comienzo de la campaña de vacunación contra la Covid-19 el pasado mes de diciembre, nos estáis preguntando a través de nuestro chatbot de WhatsApp (+34 644 229 319) por diferentes contenidos en audio, imagen, vídeo o texto que alertan de reacciones adversas como convulsiones o incluso fallecimientos, supuestamente provocados por alguna de las vacunas que hay en el mercado. Te contamos los últimos bulos y desinformaciones que hemos verificado para que no te la cuelen si los recibes.

El bulo que asegura que en España ha habido 1.000 muertes tras recibir la vacuna contra la Covid-19

"El Dr. Luis de Benito denuncia en su canal de Telegram las casi '1.000 muertes' provocadas ya por las vacunas en España y que se están ocultando". Este es el titular de un contenido de la web El Diestro que se ha difundido recientemente. Pero es un bulo. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran a Maldita.es que no tienen constancia de los supuestos 1.000 fallecimientos relacionados con las vacunas. Además, el contenido de El Diestro no aporta ninguna prueba de sus afirmaciones y se basa sólo en una supuesta declaración de Luis de Benito, quien afirma no haber dicho eso.

Por su parte, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicó el pasado 9 de marzo el tercer informe de farmacovigilancia sobre las vacunas contra la Covid-19. En este informe la AEMPS sostiene que, a fecha del 21 de febrero de 2021, no se había identificado ninguna posible reacción no prevista que pudiera ser motivo de preocupación.

Desde Maldita.es no hemos encontrado ninguna estadística oficial o referencia a los supuestos 1.000 casos de personas que fallecieron en los siete días posteriores a ser vacunados. Ni el contenido de El Diestro ni Luis de Benito mencionan ninguna fuente de información. Y, como decimos, desde Sanidad afirman que no tienen constancia de estas supuestas 1.000 muertes y que no se están investigando. Por lo tanto, es un bulo que en España haya habido 1.000 muertes provocadas por la vacuna contra la Covid-19.

También se ha difundido un contenido que asegura que 53 personas han muerto en Gibraltar tras recibir la vacuna contra la Covid-19 "tan sólo 10 días después de comenzar el proceso". No hay pruebas de que sea así.

La web que lo difunde no aporta ningún tipo de prueba y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha asegurado a Maldita.es que no es cierto. A través de su cuenta de Twitter, ha afirmado que el contenido es "una mentira" y que "nadie debería creer ni una palabra" de lo que dice.

Además, la Autoridad de Salud de Gibraltar (GHA, por sus siglas en inglés) ha indicado en un comunicado remitido a Maldita.es que "no hay evidencias de que ninguna de las 11.073 personas vacunadas en Gibraltar haya muerto a consecuencia de ninguna reacción a la vacuna" y que "las afirmaciones que dicen lo contrario en las redes sociales son completamente falsas".

El vídeo de una mujer que convulsiona en un hospital argentino

Circula en redes sociales un vídeo de una mujer en la puerta de un hospital convulsionando. Las imágenes, tal y como se puede comprobar en varios momentos del vídeo, están grabadas en el Hospital Municipal Raúl F. Larcade, ubicado en San Miguel, Buenos Aires (Argentina).

El vídeo, de 4:05 minutos de duración, se comparte en redes sociales afirmando que la mujer recibió la vacuna contra la COVID-19. “El resultado de la vacuna mortífera. (...) Hay que darse cuenta, la vacuna es mala y ha causado estragos en muchos países el resultado es lo mismo convulsión y muerte” (sic). Durante la grabación se escucha a las personas que lo presenciaron mostrar su enfado porque “ningún sanitario acude rápidamente a socorrer a la mujer” con frases como “esto es una vergüenza, en el hospital de San Miguel está convulsionando la chica y no sale ni un médico”.

Pero es un bulo que la mujer recibiera la vacuna Sputnik V que se está administrando en Argentina. En ningún momento del vídeo se menciona a la COVID-19 y Gladys Amantia, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital Raúl F. Larcade, afirma a Maldita.es que “no tienen registros de que haya sido vacunada”. Según señala, es una paciente “con antecedentes de retraso madurativo y trastorno de conducta en tratamiento psiquiátrico”.

Además, como ya os contamos en Maldita.es, según el Ministerio de Salud de Argentina las principales reacciones después de recibir la vacuna Sputnik V son aquellas relacionadas con el síndrome pseudogripal de corta duración como escalofríos, fiebre, malestar general o cefalea. También se pueden producir síntomas menos frecuentes gastrointestinales como náuseas o disminución del apetito. Estas reacciones, según el Ministerio argentino, tienen una duración media de 24 horas.

¿Qué sabemos de los vídeos de dos mujeres 'con reacciones neurológicas adversas' y ‘convulsiones’ tras recibir la vacuna de Pfizer y Moderna?

También se han hecho virales dos vídeos de mujeres que supuestamente han recibido la vacuna de Pfizer y Moderna contra la COVID-19, respectivamente, y sufren una “reacción neurológica adversa”. En las imágenes de uno de ellos aparece una mujer de Luisiana (Estados Unidos) temblando aparentemente de forma incontrolada mientras intenta caminar sosteniéndose en las paredes. Quien difunde estos videos dice ser su hijo, Brant Griner, y, según afirma, su madre, Angelia Gipson, no tenía patologías previas antes de recibir la inyección de Pfizer. En el segundo vídeo aparece una mujer, también con “temblores”, que se identifica con el nombre de Shawn Skelton, dice ser de Indiana (Estados Unidos) y afirma sufrir “convulsiones” tras recibir la vacuna de Moderna.

Sin embargo, hasta la fecha, no hay pruebas de que las vacunas contra la Covid-19 de Pfizer y Moderna causen convulsiones. Además, expertos consultados por Maldita.es aseguran que, a su parecer, y sin contar con más datos sobre sus situaciones clínicas, lo que sufren estas mujeres no son convulsiones, sino mioclonías (movimientos involuntarios breves y rápidos producidos en el sistema nervioso) y que su origen podría ser psicosomático.

A la pregunta de si han encontrado relación entre este efecto adverso y la inyección, Pfizer afirma a Maldita.es que, aunque están investigando el caso, todavía no han sido capaces de confirmar la relación entre la vacuna y la reacción que sufre la mujer. En todo caso, desde Pfizer señalan que los trastornos neuromusculares no se han identificado, hasta la fecha, como un efecto secundario de la vacuna.

Por su parte, Moderna no ha querido pronunciarse sobre el supuesto caso específico de la mujer de Indiana, Shawn Skelton, y apunta a Maldita.es que “no hacen comentarios públicos sobre condiciones médicas individuales”.

Desde la la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) señalan que las convulsiones podrían darse en casos extremos, aunque no es muy frecuente, durante el proceso de administración de las vacunas en personas que sufren ansiedad y pérdida del conocimiento. Esto afirman que se trataría de una reacción a la inyección, pero que no es exclusivo de una vacuna concreta.

Si recibes contenidos sobre supuestos efectos o reacciones adversas causados por la vacuna contra la Covid-19 y dudas de que sea cierto, evita compartirlo para que se siga difundiendo