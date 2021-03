Desmantellen un cultiu de marihuana amb més de 700 plantes a Xàtiva

Durant l'operació, 'Retoria', es va descobrir que una vivenda situada a Xàtiva era utilitzada per al cultiu de marihuana.

En el registre en aquest domicili es van confiscar 715 plantes i 23 quilos aproximadament de cabdells en procés d'assecat, dos vehicles i material per al cultiu de la droga.

Així mateix, durant l'explotació de l'operació, es van localitzar més de 1.500 maceters buits i nombrós material tècnic.

La casa de camp estava dissenyada per a la producció de marihuana en diferents fases -desenvolupament, cultiu, producció, elaboració, processament i empaquetat-, així com tenien cultius en diferents fases de desenvolupament, per a l'optimització dels recursos i poder obtindre un major benefici econòmic.

A tot açò se sumaria el gran consum elèctric que es generava en el cultiu: el consum de la casa equivalia al de tota la urbanització. Estaven enganxats de forma fraudulenta a l'escomesa general mitjançant un sistema sofisticat.

Per tot açò, els agents van detindre tres persones, de nacionalitats espanyola i colombiana, per delictes de cultiu i elaboració de drogues i defraudació de fluid elèctric. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 de Xàtiva.