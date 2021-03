Gómez insiste en pedir al Valencia CF que cumpla sus compromisos "más allá de la ATE" y que acabe el estadio

Gómez se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, coincidiendo con la reunión que ella y el edil de Hacienda, Borja Sanjuán, han mantenido esta jornada con representantes de la Asociación Libertad VCF, entre ellos, su presidente, José Antonio Pérez.

El representante de esta entidad ha explicado a los medios de comunicación antes del encuentro que el objetivo era "comentar cómo está la situación del Valencia CF" y plantear "un plan de acción" para ver si se puede "buscar alguna solución". Así, ha detallado que la intención era hablar "de la situación económica" del club, "que es crítica; de la ATE, que está más que incumplida" y de la voluntad de "democratizar" el club. "Que la salida de Meriton acabe con una democratización, que el Valencia vuelva a ser de todos los valencianistas", ha aseverado.

Preguntado por la oferta de empresarios valencianos junto a un fondo de inversión en favor del club, Pérez ha considerado que "no cambiaría nada porque el proyecto de democratización también requiere una inversión inicial". "Un inversor valenciano que venga a recuperar, a hacer la reversión accionarial, podría acabar bien. Sería la forma correcta de acabar con una democratización, con devolver el club a los valencianistas", ha expuesto.

En este sentido, ha agregado que "hay inquietudes" entre los empresarios valencianos "también por salvar el Valencia CF" y ha apuntado que esas "conversaciones" y "diálogos" hace "tiempo que estén en marcha".

"Meriton hace tiempo que sabe que su tiempo aquí ha acabado. Ahora simplemente está gestionando la salida e intentando, cuando se siente en la mesa de negociación, tener la postura de fuerza mayor que pueda tener. Pero con la gestión del equipo, y más este último año, creo que ha perdido toda posición de fuerza", ha agregado.

Respecto a la posibilidad de recurrir a la vía judicial, el representante de Libertad VCF ha manifestado que "es muy importante" porque "si se ha hecho mal con una sociedad de 102 años de historia es importante que salga a la luz y que un juez lo diga".

Por su parte, Sandra Gómez ha comentado, respecto a movimientos económicos en torno al club y a su propiedad, que tanto ella como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de València, Joan Ribó, ni entran ni salen "en una cuestión que tenga que ver con las compras del paquete accionarial" por ser "un tema privado en una sociedad anónima".

La vicealcaldesa ha afirmado que las reuniones mantenidas desde el consistorio, desde el área de Urbanismo, es con "posibles representantes de fondos que quieran comprar la parcela" del Mestalla porque "ahí hay cuestiones urbanísticas importantes que se tienen que resolver para favorecer" su venta. "Desde el Ayuntamiento de València queremos ayudar y poner a disposición toda la información que sea conveniente para favorecerla compra del solar que ayude a acabar el nuevo Mestalla", ha dicho.

Sandra Gómez ha indicado que reuniones como la mantenida con Libertad VCF muestra que "hay movimientos de socios que quieren favorecer procesos de democratización dentro del club, que haya más diversidad o más peso de socios minoritarios". "Todo lo que sea ir en la línea de democratizar y favorecer la mayor participación estoy abierta a escucharlo y desde el Ayuntamiento favorecer que el club pueda contar con más voces y que se diversifique la capacidad de decisión", ha agregado.

"NINGUNA VOLUNTAD"

Preguntada por la finalización de la ATE, el próximo mes de mayo, Gómez ha indicado que se lleva "muchos meses hablando y dando oportunidades sobre esto" al club deportivo y ha considerado que "Meriton ha demostrado, tanto de palabra como con hechos, que no tiene ninguna voluntad de cumplir con la ATE ni con los compromisos de acabar el estadio" nuevo, ha señalado.

La responsable municipal ha considerado que el consistorio debe "seguir en la misma línea de instar a que cumplan sus obligaciones", tras lo que ha advertido de que si no es así el Valencia CF deberá atenerse "a las consecuencias jurídicas de un incumplimiento".

"Cumplir con la obligación jurídica de acabar el estadio es algo que va a favor del club, de la ciudad y de la afición. No me parece lógico ni serio que solo soliciten más prórrogas sin dar garantías. Eso no es más que abandonar al club y a su afición a su suerte, a la suerte de la propiedad", ha planteado.

En esta línea, Gómez ha resaltado que las administraciones deben ser "garantes del cumplimiento de las obligaciones" que se adquieren con ella. Ha detallado que anular la ATE supone "anular el derecho urbanístico a levantar un centro comercial en medio de la ciudad" y ha subrayado que "eso no quiere decir que el Valencia CF no siga teniendo la obligación de acabar el nuevo estadio".

"RIGUROSOS CON LA LEGALIDAD"

"Que nadie se confunda. Pierde un derecho urbanístico importante, es un regalo que se le hizo en la época del PP. El Valencia no ha hecho nada para conservarlo y mantenerlo", ha dicho, además de insistir en la necesidad de contar con plazos y hechos. "Me parece de tomadura de pelo pretender que se le den más plazos sin que ofrezcan garantía a cambio. Nosotros nos ceñimos a la normativa pública. Tenemos que ser muy rigurosos con la legalidad", ha añadido.

Sandra Gómez ha reiterado que acabar la ATE no significa "acabar con la obligación" de "acabar el nuevo estadio" y ha indicado que "los propietarios tienen la obligación de acabar obras inacabadas". "En esa línea empezaremos a trabajar", ha asegurado.