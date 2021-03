Brasil multa a Apple con 2 millones de dólares por vender el iPhone 12 sin el cargador

Procon-SP, el regulador brasileño de protección al consumidor con sede en el estado de São Paulo, multó a Apple el pasado viernes 19 de marzo por no incluir cargadores en las cajas de los iPhones 12.

La multa se puso con el motivo de "publicidad engañosa, venta de un dispositivo sin cargador y términos injustos", y alcanzó la suma de 2 millones de dólares. Esta no es la primera vez que Brasil cuestiona a la empresa estadounidense por esta nueva política que excluye todo accesorio de sus cajas.

En octubre del año pasado, Apple anunció que el iPhone 12 no vendría con cargadores ni auriculares en sus cajas, mostrando así su preocupación por el medio ambiente. Incluyendo un cable USB-C a Lightning en la caja del iPhone 12 y en próximos modelos, Apple dijo que podría reducir las materias primas de cada venta y además se reduciría el tamaño de las cajas.

Los críticos sugirieron que el cambio tenía más que ver con permitir que Apple redujera los costos de envío, y los expertos ambientales dijeron que el impacto en el medio ambiente probablemente sería mínimo. En noviembre, la agencia brasileña acusó a la empresa de no haber demostrado beneficios ambientales con el lanzamiento del Iphone 12.

Ahora, Procon dice que Apple no respondió cuando se le preguntó si el precio del iPhone 12 se redujo después de quitar el cargador, ni informó sobre el precio de ambos terminales con y sin cargador, así como tampoco anunció la cantidad de cargadores que se habían reducido.

El iPhone 12 mini cuesta 729 dólares en Estados Unidos, pero en Brasil cuesta alrededor de 1.200; lo mismo ocurrió con los precios del anterior Iphone 11, con unas cifras muy similares. Además de la problemática que plantea la ausencia del cargador y la subida de precio, la agencia Procon manifiesta otros problemas con la compañia:

Publicidad Engañosa: Los consumidores del iPhone 11 Pro informaron que Apple no reparó sus teléfonos después de presentar problemas al tener contacto con el agua.

Problemas de actualización de iOS: algunos usuarios informaron tener problemas con algunas funciones en sus iPhones después de actualizarlos. Apple no hizo nada.

Condiciones abusivas: Según Procon, Apple se exime de todas las garantías legales e implícitas y contra defectos ocultos o no aparentes.

El director ejecutivo de Procon-SP, Fernando Capez, dijo que "Apple debe comprender que en Brasil existen leyes e instituciones sólidas de protección al consumidor. Debe respetar estas leyes y estas instituciones".

Por otro lado, Apple no ha respondido a las consultas de Procon-SP, ni a la solicitud de comentarios de The Verge, pero aun así puede apelar ante los tribunales, si así lo desea; aunque la multa no parece ser preocupante para la empresa de la manzana, ya que tuvo más de 111.4 mil millones de dólares en ingresos en el primer trimestre de 2021, incluyendo las ventas en Navidad.

