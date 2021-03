Cvirus.- Marzà: "Tenim tots els escenaris previstos perquè la vacunació de personal educatiu siga ràpida i massiva"

Així ho ha asseverat el titular d'Educació -que aquest dilluns ha assistit a Castelló a la presentació de la 4ª edició de la Mediterranean Epic- en ser preguntat pels mitjans pel pla per a reprendre la vacunació dels treballadors educatius amb AstraZeneca, que va ser paralitzada per la investigació sobre els casos de trombes registrats.

Sobre aquest tema, Marzà ha assenyalat que el seu departament es troba a l'espera de les decisions que adopte hui la Interterritorial en la qual participen el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, ja que és aquest organisme el que ha d'establir els grups poblacionals en els quals podrà continuar la vacunació a partir del dimecres.

"Esperem que ja arribe eixa autorització i nosaltres tindrem tot organitzat per a poder reprendre eixa vacunació que estava funcionant molt bé. Els grups dels treballadors i treballadores havien fet possible el treball perquè no afectara els centres i ara ho estem reprogramant tot en funció de la decisió de la Interterritorial", ha asseverat.

"Tenim tots els escenaris previstos", ha recalcat, Marzà, que ha incidit que "està tot organitzat perquè, en el moment en el qual s'autoritze, es puguen donar dates i en qüestió d'un dia o dia i mig direm el dia, l'hora i el lloc perquè acudisquen els treballadors i puguem retornar-los eixe grandíssim treball que estan fent perquè l'educació siga possible malgrat la pandèmia".

Per a Marzà, la premissa que seguirà el nou calendari és "clara: com més prompte millor, el més massiva possible i sense interferir en el dia a dia dels centres educatius". Per a aconseguir açò ja s'havia previst al principi utilitzar els dies festius no lectius de Falles i ara se seguirà treballant en la mateixa línia.

A més, el conseller ha avançat que "probablement" s'augmentaran els equips de vacunació en els 25 punts designats per a dur a terme l'administració de les vacunes amb l'objectiu de poder immunitzar més gent en el menor temps possible.

MAJORS DE 55

Sobre el personal major de 55 anys, el qual al principi quedava fora de la vacunació amb AstraZeneca, Marzà ha reiterat que tots els escenaris estan contemplats, tant si s'autoritza finalment l'aplicació d'aquestes dosis als qui superen eixa edat com si no. "Si s'autoritzara la vacunació fins als 65 anys, podríem fer-la", ha garantit.

Preguntat per si açò vol dir que eixa franja d'edat seria vacunada alhora que la resta, ha puntualitzat que cal esperar al fet que s'autoritze. "Si es fa, explicarem la metodologia, que serà ràpida en el període breu i aquestes setmanes i no es dilataria en el temps. A nosaltres ens agradaria que quanta més gent, millor, per la nostra banda no quedarà", ha agregat.

Sobre la demora que finalment patirà el procés, ha comentat que si es reprèn a partir del 26 de març i amb un augment d'equips en cinc o sis dies més dels previstos podria estar vacunada la mateixa gent, és a dir, entre l'última setmana de març i la primera d'abril. En eixe cas, "no haurà sigut un contratemps molt perllongat", ha dit Marzà, qui, no obstant açò, ha reconegut que "en aquesta situació qualsevol dia compta".