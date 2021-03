Autorizan la prórroga del contrato de transporte sanitario terrestre no urgente por valor de 10,9 millones

El acceso a la prestación de transporte sanitario para personas enfermas o accidentadas -que forma parte de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud- hace necesario contratar este servicio, para lo que es indispensable iniciar un procedimiento de contratación en el marco de la contratación pública.

El servicio de transporte sanitario terrestre no urgente hace referencia a tres tipos de traslados. Por un lado, al transporte no urgente programado, que son traslados planificados con suficiente antelación para su programación. Generalmente se planifican, como mínimo, un día antes de la realización del traslado, servicios de rehabilitación, diálisis, tratamientos oncológicos, consultas externas o pruebas médicas.

Por otro lado, el transporte no urgente no programado, que hace referencia a traslados que no han sido planificados con suficiente antelación para su programación. Generalmente se solicitan el mismo día del traslado, como altas hospitalarias del servicio de urgencias o servicios intrahospitalarios.

También hace referencia a Servicios solicitados por el Centro Coordinador de Urgencias Médicas (SAMU-061). Se solicitan con carácter excepcional, por ejemplo, para traslados de los equipos de trasplantes de órganos.

En noviembre de 2016 se firmó con la empresa Servicios Sociosanitarios Generales SL el contrato para el servicio de transporte terrestre no urgente, con una duración prevista de 48 meses, prorrogable por 24 meses adicionales, y por el importe de 43,7 millones de euros.

La fecha de fin del contrato es el 30 de abril de 2021. El pasado febrero se acordó la prórroga del contrato firmado por 12 meses adicionales.