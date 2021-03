Economia proposa que Fira València i IFA siguen corporacions d'interés públic privades tutelades per la Generalitat

El finançament de les dos institucions seria privada, com ara, i podrien rebre subvencions públiques, sempre que no superen el 50% dels seus ingressos. La fórmula permet així la cerca d'operadors econòmics internacionals que puguen col·laborar en desenvolupament de l'activitat firal, ha explicat el sotssecretari de la Conselleria Natxo Costa.

La solució ideada per Economia planteja portar al ple del Consell un Decret-Llei per via "urgent" per a la reconversió jurídica de les institucions firals valencianes, amb voluntat que es tramite com a projecte de llei davant Les Corts Valencianes.

El decret-llei entraria en vigor de manera immediata i en el termini màxim d'un mes des de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), el parlament valencià tindria tres opcions: primera, convalidar-ho; segona, rebutjar-ho (en aquest últim cas només hauria estat en vigor un mes); i tercera acceptar-la com a projecte de llei i tramitar-la per al seu debat i modificacions oportunes en la cambra i així acabar convertint-se en llei.

La proposta, presentada davant els empresaris, així com a la Conselleria d'Hisenda, i remesa a l'Ajuntament de València i a les Cambres de comerç, pretén "reconéixer de facto i per llei el que en la pràctica ja venia passant" i vé a resoldre la "incorrecta" definició de la naturalesa jurídica de les fires, ajustant-se "perfectament" a la normativa en matèria de fires, ha subratllat Costa.

En la seua opinió, constitueix a més una "oportunitat històrica per a definir la col·laboració entre les cambres i les fires en matèria d'internacionalització" i assegura que és una solució "tan bona" que "la copiaran en pocs anys" i altres fires es convertiran en corporacions d'interés públic.