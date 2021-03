Rosa Albert deixa Esquerra Unida per la "confrontació interna" i els acostaments a Podem

En un comunicat, les direccions d'EUPV València ciutat i Horta Sud anuncien aquest dilluns la dimissió que es va formalitzar el 7 de març, advertint de "la greu situació d'Esquerra Unida del País Valencià".

Els d'Albert recorden la trajectòria del partit, "ompli d'alts i baixos" i centrada en la integració, el consens intern i "un programa comú que respectava la diversitat ideològica dels seus components". No obstant açò, adverteixen que "des de l'última assemblea, en EUPV han conviscut dos formes d'entendre la vida interna i el paper polític de l'organització".

Desgraciadament, al seu juí, l'actual executiva sota les directrius de la seua coordinadora -la també consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo- ha imposat un canvi de rumb dirigit a "eliminar crítiques i crítics". "Les conseqüències han sigut demolidores: més del 50% dels diversos corrents o persones que van obtindre representació en l'última assemblea d'EUPV han dimitit o s'han donat de baixa de l'organització", denuncien.

És més, "la participació en el Consell Polític Nacional, a pesar de les substitucions realitzades, a penes arriba al 40% de la seua composició" i "en l'últim procés assembleari no ha participat ni un 20% de l'afiliació i bona part dels col·lectius i comarques no han triat els seus representants". En definitiva, alerten, "una descomposició orgànica sense precedents".

Critiquen així l'executiva d'EUPV, que "des de posicions dogmàtiques i sectàries nega la seua responsabilitat i fomenta la confrontació interna". "La culpa, segons afirma la coordinadora, és dels qui discrepen de la seua política asseverant que sense elles i ells l'organització viurà un període d'harmonia. Les seues tesis, desmentides per l'experiència política, contradiuen el seu fals discurs unitari i encobreixen les causes de la crisi interna", recalquen.

Tot açò demostra, en la seua opinió, que l'actual direcció està instal·lada en la confrontació interna permanent i el seu model organitzatiu i polític, "com assenyalen en els seus documents", va dirigit a integrar-se en un nou espai polític amb Podem.

DEMANA QUE ESQUERRA UNIDA NO DESAPAREGA

Els d'Albert, per contra, insisteixen que sempre han apostat per confluències electorals sobre la base de programes unitaris que no suposen "la desaparició d'Esquerra Unida". "Hem treballat durant molts anys amb lleialtat al projecte polític d'EUPV i hui vivim amb preocupació la difícil situació de la nostra organització", lamenten.

Després de reivindicar que "els interessos de la classe obrera es defenen a través d'una estructura política republicana i socialista, articuladora de les demandes col·lectives d'igualtat, democràcia i justícia", fan una crida a militants i simpatitzants perquè, "entre totes i tots es puga reconduir i reconstruir Esquerra Unida del País Valencià".